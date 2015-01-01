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    Моуринью в 2015-м году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. СМИ напомнили, что несколько лет назад специалист отвергал работу в лондонском клубе.

    «Возглавить «Тоттенхэм»? Я слишком ценю болельщиков «Челси», чтобы сделать это», – сказал Моуринью в 2015-м году, будучи менеджером «Челси».

    Об этой фразе португальцу напомнили на пресс-конференции. Его ответ был следующим: «Эту фразу я произнес в качестве тренера «Челси»!».

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
    • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: твиттер Sky Sports Premier League

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2118

      erma 7 секунд назад

      Вот если бы мозги у Моуриньо были бы такими же быстрыми, как его язык!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2362

      panmon 10 минут назад

      Все верно. Выбирать не приходится когда год работы нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3141

      AtticusFinch 35 минут назад

      А Челси причем -они же вроде с Арсеналом вечно отношения выясняют)

      0
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