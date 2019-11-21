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    В Португалии сообщили, что у игрока «Атлетико» Коке нашли тонну гашиша. Его перепутали с другим Коке

    У бывшего футболиста испанской «Малаги» Серхио Пардо (Коке) наркополицейские обнаружили тонну гашиша и предъявили обвинение в сбыте запрещенных веществ. Экс-игрок является членом преступной группировки.

    Сообщая информацию, португальский телеканал CMTV перепутал футболиста и объявил причастным к сбыту наркотиков полузащитника мадридского «Атлетико» Коке. Было продемонстрировано видео с испанцем, информирует о телеинциденте Mundo Deportivо.

    • В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Коке провел 17 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • Гашиш – наркотическое средство на основе конопли.
    • Арестованному Коке грозит тюремный срок.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +791

      afw13 24 минуты назад

      так это ведь он не на продажу, чисто для своих нужд)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8786

      Cules2013 31 минуту назад

      Это целый амбар травы... охренеть можно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      yarik1_78 52 минуты назад

      Я тоже хочу тонну гашиша!

      0
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