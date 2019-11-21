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  • В Португалии сообщили, что у игрока «Атлетико» Коке нашли тонну гашиша. Его перепутали с другим Коке

В Португалии сообщили, что у игрока «Атлетико» Коке нашли тонну гашиша. Его перепутали с другим Коке

21 ноября 2019, 19:48
12

У бывшего футболиста испанской «Малаги» Серхио Пардо (Коке) наркополицейские обнаружили тонну гашиша и предъявили обвинение в сбыте запрещенных веществ. Экс-игрок является членом преступной группировки.

Сообщая информацию, португальский телеканал CMTV перепутал футболиста и объявил причастным к сбыту наркотиков полузащитника мадридского «Атлетико» Коке. Было продемонстрировано видео с испанцем, информирует о телеинциденте Mundo Deportivо.

  • В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Коке провел 17 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • Гашиш – наркотическое средство на основе конопли.
  • Арестованному Коке грозит тюремный срок.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Португалия. Примейра Атлетико Коке
Комментарии (12)
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yarik1_78
1574355609
Я тоже хочу тонну гашиша!
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Мага 13
1574357282
так это ведь он не на продажу, чисто для своих нужд)))
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mihail200606
1574359134
А мадридский коке уже и обрадовался..)
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InterMilLano1908
1574361073
Мне бы тонны лет на 10 хватило точно... Хотя прикурился бы через год и надо было бы менять товар)))
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Вомбат
1574361289
Как интересно! век бы читал такие новости.
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paracetamol
1574362778
А у нас тоже Коку перепутали с корейцем. Не того посадили.
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DOCTOR PENALTY
1574363195
В общем, обкокелись лошары!
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Сенситив
1574366066
Коке, узнав о новости, поднялся на чердак, проверить, а в порядке ль героин, ну, как-то так...))
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Decorhome
1574497902
Как Коке можно перепутать?)
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portero
1574513996
в погоне за сенсацией, журналюшки они могут
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