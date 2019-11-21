В Португалии сообщили, что у игрока «Атлетико» Коке нашли тонну гашиша. Его перепутали с другим Коке

У бывшего футболиста испанской «Малаги» Серхио Пардо (Коке) наркополицейские обнаружили тонну гашиша и предъявили обвинение в сбыте запрещенных веществ. Экс-игрок является членом преступной группировки.
Сообщая информацию, португальский телеканал CMTV перепутал футболиста и объявил причастным к сбыту наркотиков полузащитника мадридского «Атлетико» Коке. Было продемонстрировано видео с испанцем, информирует о телеинциденте Mundo Deportivо.
- В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Коке провел 17 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- Гашиш – наркотическое средство на основе конопли.
- Арестованному Коке грозит тюремный срок.
Источник: Mundo Deportivo