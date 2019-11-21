Тедеско: «Я не актер, я итальянец. Без эмоций нет футбола»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей.

– Во встрече с «Уралом» можете получить четвертую желтую карточку и пропустить игру с «Зенитом». Держите это в уме?

– Три предупреждения в пяти матчах это много, да. Но я не сказал в адрес судей ни одного плохого слова. Два получил просто за то, что покинул техническую зону. Один раз на полшага, другой раз – чуть больше.

Всегда веду себя корректно с арбитрами, не грублю им. Постараюсь не получить четвертую карточку, но когда начинается матч, начинаются и эмоции. Без них нет футбола. Это не игра на публику, я не актер, это мои искренние эмоции. В конце концов, я итальянец, – сказал Тедеско.

«Спартак» сыграет с «Уралом» 24 ноября, начало матча – в 14:00 мск.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки



