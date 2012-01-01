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    Тедеско: «Я не актер, я итальянец. Без эмоций нет футбола»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей.

    – Во встрече с «Уралом» можете получить четвертую желтую карточку и пропустить игру с «Зенитом». Держите это в уме?

    – Три предупреждения в пяти матчах это много, да. Но я не сказал в адрес судей ни одного плохого слова. Два получил просто за то, что покинул техническую зону. Один раз на полшага, другой раз – чуть больше.

    Всегда веду себя корректно с арбитрами, не грублю им. Постараюсь не получить четвертую карточку, но когда начинается матч, начинаются и эмоции. Без них нет футбола. Это не игра на публику, я не актер, это мои искренние эмоции. В конце концов, я итальянец, – сказал Тедеско.

    • «Спартак» сыграет с «Уралом» 24 ноября, начало матча – в 14:00 мск.

    Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      NEONFOL 28 минут назад

      был у нас недавно итальянец, на эмоциях без опыта выйграл чемпионат, так что не слушай никого, вперёд к победам, ори хоть как, был бы толк

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      Рейтинг: +1052

      playsh 1 час назад

      Горячий парень.

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