Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тедеско: «Я не актер, я итальянец. Без эмоций нет футбола»

21 ноября 2019, 15:38
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей.

– Во встрече с «Уралом» можете получить четвертую желтую карточку и пропустить игру с «Зенитом». Держите это в уме?

– Три предупреждения в пяти матчах это много, да. Но я не сказал в адрес судей ни одного плохого слова. Два получил просто за то, что покинул техническую зону. Один раз на полшага, другой раз – чуть больше.

Всегда веду себя корректно с арбитрами, не грублю им. Постараюсь не получить четвертую карточку, но когда начинается матч, начинаются и эмоции. Без них нет футбола. Это не игра на публику, я не актер, это мои искренние эмоции. В конце концов, я итальянец, – сказал Тедеско.

  • «Спартак» сыграет с «Уралом» 24 ноября, начало матча – в 14:00 мск.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Тедеско Доменико
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1574341259
Горячий парень.
Ответить
NEONFOL
1574344898
был у нас недавно итальянец, на эмоциях без опыта выйграл чемпионат, так что не слушай никого, вперёд к победам, ори хоть как, был бы толк
Ответить
maygli
1574346958
Ну как будет так и будет. Интересно - эти карточки когда-нибудь сгорают? Или по любому надо четвёртую получить?
Ответить
JTherry
1574347385
если бы наши судьи также карточки раздавали нашим тренерам, Семин все матчи с трибуны смотрел
Ответить
Диктор
1574347549
Будь таким как есть -нам все нравится.
Ответить
paracetamol
1574350044
Скажи лучше - козёл.
Ответить
Nerlinger
1574351145
Какой ты на крен итальянец??? Румын ...
Ответить
vka1970
1574352489
Правильно Тед. Собаки лают, караван идёт.
Ответить
Владислав Vlad
1574352567
Вот так вот..... А Цорн думал, что Тед немец.))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+