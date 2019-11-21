Черчесов: «Сборная России в отборе Евро-2020 старалась показывать яркий, зрелищный футбол»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог отборочного цикла Евро-2020. Россияне вышли в финальную стадию со второго места в группе.

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» – написал тренер в инстаграме.