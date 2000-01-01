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    Черчесов: «Сборная России в отборе Евро-2020 старалась показывать яркий, зрелищный футбол»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог отборочного цикла Евро-2020. Россияне вышли в финальную стадию со второго места в группе.

    «Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» – написал тренер в инстаграме.

    • Первое место в группе России заняла Бельгия.
    • Команды встретятся между собой в группе и финальной стадии.
    • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

    Источник: инстаграм Станислава Черчесова

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