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  • Черчесов: «Сборная России в отборе Евро-2020 старалась показывать яркий, зрелищный футбол»

Черчесов: «Сборная России в отборе Евро-2020 старалась показывать яркий, зрелищный футбол»

21 ноября 2019, 00:12
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог отборочного цикла Евро-2020. Россияне вышли в финальную стадию со второго места в группе.

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» – написал тренер в инстаграме.

  • Первое место в группе России заняла Бельгия.
  • Команды встретятся между собой в группе и финальной стадии.
  • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

Источник: инстаграм Станислава Черчесова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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sachsen-leipzig
1574297591
Я не против ,доволен сборной и результатами . Бывало времена по хуже , правда
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Axe111
1574302339
ЯРКИЙ И ЗРЕЛИЩНЫЙ АХАХАХАХАХАХАХАХ
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BlackMurder
1574302996
Результат виден, он есть, но матч с Бельгие все показал, вы дно, вот над сан марино боги, а так дно
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mihail200606
1574310096
Ну как то видимо что то помешало))
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vmonomah17
1574318703
Ну нет у нас топ игроков. Все привыкли вариться в РПЛ. Ни скорости, ни дриблинга, ни мастерства. В сборной выделяются только Черышев и Фернандес. Оба легионеры. Дзюба берет только своим старанием и желанием.
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амани
1574323099
уже хорошо, что на Евро попали......
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Волховский
1574327022
Молодцы! Играли достойно - бились, много забивали, регулярно давали шанс новичкам. Спасибо.
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Сенситив
1574333377
...но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков... ажурность комбинаций, страсть, борьба, шквал яростных атак!!... вот этого всего болелы наши не заметили, уж как-то так...))
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alex1951
1574339034
Станислав Салямович! ВСЕ верно ховорите и делаете! Ведите сброд.. Сборную к Новым Победам! Народ России дает вам карт-бланш!
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