Черчесов: «Сборная России в отборе Евро-2020 старалась показывать яркий, зрелищный футбол»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог отборочного цикла Евро-2020. Россияне вышли в финальную стадию со второго места в группе.
«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» – написал тренер в инстаграме.
- Первое место в группе России заняла Бельгия.
- Команды встретятся между собой в группе и финальной стадии.
- Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.
Источник: инстаграм Станислава Черчесова