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Березовский: «Точилин дал многое «Сочи», проделал большую работу»

20 ноября 2019, 22:58

«Сочи» на текущей неделе отправил в отставку главного тренера Александра Точилина. И.о. назначен Роман Березовский, один из помощников. Бывший вратарь оценил вклад уволенного специалиста в развитие южан.

«Что не получилось у Точилина? Много чего получалось, но в последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии. Это все нагнетало, и, наверное, определенные изменения требовались.

Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное – продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу», – сказал Березовский Sport24.

  • Точилин по итогам прошлого сезона вывел «Сочи» в РПЛ.
  • Сочинцы идут сейчас в турнире последними.
  • Ближайший соперник «Сочи» по РПЛ – «Уфа».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Точилин Александр
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