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    Березовский: «Точилин дал многое «Сочи», проделал большую работу»

    «Сочи» на текущей неделе отправил в отставку главного тренера Александра Точилина. И.о. назначен Роман Березовский, один из помощников. Бывший вратарь оценил вклад уволенного специалиста в развитие южан.

    «Что не получилось у Точилина? Много чего получалось, но в последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии. Это все нагнетало, и, наверное, определенные изменения требовались.

    Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное – продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу», – сказал Березовский Sport24.

    • Точилин по итогам прошлого сезона вывел «Сочи» в РПЛ.
    • Сочинцы идут сейчас в турнире последними.
    • Ближайший соперник «Сочи» по РПЛ – «Уфа».

    Источник: Sport24

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    20.11.2019 22:58
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