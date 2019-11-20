Березовский: «Точилин дал многое «Сочи», проделал большую работу»

«Сочи» на текущей неделе отправил в отставку главного тренера Александра Точилина. И.о. назначен Роман Березовский, один из помощников. Бывший вратарь оценил вклад уволенного специалиста в развитие южан.

«Что не получилось у Точилина? Много чего получалось, но в последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии. Это все нагнетало, и, наверное, определенные изменения требовались.

Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное – продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу», – сказал Березовский Sport24.