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    Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные боги таких вещей не терпят.

    Особенно странно читать, когда представители организованных групп – болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли.

    То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно.

    Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов», — сказал Медведев.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3273

      САДЫЧОК 25 минут назад

      ...Кстати , на счет болельщиков , оскорбляющих Дзюбу...значит , к сожалению ...ЗАСЛУЖИЛ ! Любой человек с нормальной психикой , после этого , перестал бы бахвалиться , пиариться и вёл бы себя образцово !....Посмотрим !

      1
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      Рейтинг: +702

      Давид59 29 минут назад

      Думаю, польза от всего этого будет. Дзюбе со стороны болел заявлено неудовольствие. Может поймёт что-нибудь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6238

      mihail200606 45 минут назад

      Ну назвали его бараном, ну так он такой и есть.. Слишком много внимания ему уделяют щас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2143

      Павелий 48 минут назад

      Кучка идиотов - это зажравшиеся менеджеры Газпрома и Зенита!

      6
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      ...
      Рейтинг: +473

      KPCCSPB > Павелий 17 минут назад

      А черти из лукойла? Народ который платит за бенз больше, чем за газ. О чем ты?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8067

      silver29 > KPCCSPB 8 минут назад

      а дети которые не отличают единственного монополиста Газпрома от рынка поставщиков бензина коих завались, ты этот самый ребенок и есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -16164

      Январь 59 57 минут назад

      Как жаль , что такое количество крутых футбольных экспертов и тренеров работает слесарями торгашами клерками, и офисным планктоном

      0
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      ...
      Рейтинг: +8067

      silver29 > Январь 59 54 минуты назад

      Это ты дурашка про игроков Сан-Марино нацарапал ?

      4
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      Рейтинг: +473

      KPCCSPB > silver29 15 минут назад

      Нет, это он про сриптаковских высеров, чей клуб ещё больше из года в год испытывает позор

      0
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      Рейтинг: +8067

      silver29 > KPCCSPB 8 минут назад

      Так запах говнеца от тебя исходит, попробуй сменить пластинку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21764

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Может кучка идиотов в тренерском штабе, который не хочет видеть, что уровень зюбы не достаточен для игры в сборной.

      2
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      Рейтинг: +1826

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не оправдывая дебилов, хочется и Медведеву заметить , что когда из каждого утюга только Дзюба и про Дзюбу, получается такая ответка.
      Ни его игра , ни игра сборной не дают повода таким восторженным оценкам. Ему самому надо задуматься и хватит молоть языком.
      Любовь к нему и Зениту ограничена одним городом. Выходцы из Питера ( не только футболисты ) вызывают в стране негативную реакцию. За 20 лет терпение лопается, но и это не оправдывает мудаков...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Nerlinger 1 час назад

      На своих не обижаются ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +505

      Пельш 1 1 час назад

      Это пол страны кучка идиотов? Браво господин Медведев!!!!!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +8067

      silver29 > Пельш 1 1 час назад

      Это он про налогоплательщиков и жителей страны за счет которых жрут и пьют "футбольные ......"от имени которых зюба выступает показывая своё не уважение. Ведь по мнению этого медведева это болельщики существуют для ранимого зюбы, которому можно выступать в СМИ от имени сборной России, и ничего не делать на поле. Попробовал бы зюба качать права и при том филонить в трудовом коллективе, там ему бы объяснили как надо любить Родину и не только при помощи слов.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +8067

      silver29 1 час назад

      "Футбольные боги" это он про кого ? Забавно когда психи ставят диагнозы врачам.

      5
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