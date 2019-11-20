Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные боги таких вещей не терпят.

Особенно странно читать, когда представители организованных групп – болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли.

То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно.

Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов», — сказал Медведев.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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