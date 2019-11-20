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  • Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»

Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Я Артему уже написал. Он не обращает внимания на эту кучку идиотов»

20 ноября 2019, 13:11
29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные боги таких вещей не терпят.

Особенно странно читать, когда представители организованных групп – болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли.

То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно.

Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов», — сказал Медведев.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Сан-Марино Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (29)
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Пельш 1
1574244945
Это пол страны кучка идиотов? Браво господин Медведев!!!!!!!!
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Январь 59
1574245819
Как жаль , что такое количество крутых футбольных экспертов и тренеров работает слесарями торгашами клерками, и офисным планктоном
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Павелий
1574246368
Кучка идиотов - это зажравшиеся менеджеры Газпрома и Зенита!
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mihail200606
1574246542
Ну назвали его бараном, ну так он такой и есть.. Слишком много внимания ему уделяют щас
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САДЫЧОК
1574247701
...Кстати , на счет болельщиков , оскорбляющих Дзюбу...значит , к сожалению ...ЗАСЛУЖИЛ ! Любой человек с нормальной психикой , после этого , перестал бы бахвалиться , пиариться и вёл бы себя образцово !....Посмотрим !
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Garrincha58
1574250415
Дзюба сам виноват вёл бы себя скромнее и никто бы ему слова не сказал, а то гонору на рубль, а игра на копейку.Кстати был бы в сборной тренер он бы его не поставил на матч он сейчас не в форме, а из за личных рекордов игрока который находится в конце сезона на спаде может поставить на игру только физрук,кстати это касается и Семака Дзюба должен сесть на лавку и подумать и поправить своё нынешнее физическое и эмоциональное состояние
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Красный май
1574250890
"Футбольные боги таких вещей не терпят." © Ежели такой верующий, то может стоило глянуть на ситуацию иначе: дзюбинье эти самые сверхъестественные и вернули немного дерь.меца, которое он вылил через СМИ на многих? "за рубежом причем"© Что за раболепие перед Западом? Там укрыл всё наворованное, чтоль?
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ufos73
1574252428
Бомжи ни когда правду не любили, она для них колючая...
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Varkul86
1574256819
Подстилка бомжатская.
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Вомбат
1574258925
Это не кучка идиотов, это практически все болельщики Спартака, которые как правило не просто болельщики, а еще и фанаты, со всеми свойственным любому фанатику пороками. Никакой разницы нет между фанатом футбольным и религиозным - дай футбольному фанату власть и он будет сжигать еретиков не хуже инквизиции.
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