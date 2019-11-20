Кейн – лучший бомбардир отбора Евро-2020. Дзюба – шестой

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.

Лучшим бомбардиром цикла стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 голов. Второе место поделили нападающие сборных Израиля и Португалии Эран Захави и Криштиану Роналду (оба – 11).

Лучшим в составе сборной России стал нападающий Артем Дзюба, забивший девять голов.

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