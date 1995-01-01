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    Кейн – лучший бомбардир отбора Евро-2020. Дзюба – шестой

    Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.

    Лучшим бомбардиром цикла стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 голов. Второе место поделили нападающие сборных Израиля и Португалии Эран Захави и Криштиану Роналду (оба – 11).

    Лучшим в составе сборной России стал нападающий Артем Дзюба, забивший девять голов.

    Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

    Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

    Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3063

      woyser 40 минут назад

      Вообще отборка результативная!

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