Кейн – лучший бомбардир отбора Евро-2020. Дзюба – шестой

Вообще отборка результативная!
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.
Лучшим бомбардиром цикла стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 голов. Второе место поделили нападающие сборных Израиля и Португалии Эран Захави и Криштиану Роналду (оба – 11).
Лучшим в составе сборной России стал нападающий Артем Дзюба, забивший девять голов.
Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола
Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд
Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020