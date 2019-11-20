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Кейн – лучший бомбардир отбора Евро-2020. Дзюба – шестой

20 ноября 2019, 07:20
5

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.

Лучшим бомбардиром цикла стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 голов. Второе место поделили нападающие сборных Израиля и Португалии Эран Захави и Криштиану Роналду (оба – 11).

Лучшим в составе сборной России стал нападающий Артем Дзюба, забивший девять голов.

Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Англия Португалия Израиль Дзюба Артем Роналду Криштиану Захави Эран Кейн Гарри
Комментарии (5)
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woyser
1574224516
Вообще отборка результативная!
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Дядя Серёжа
1574229744
В этом отборе "карликов" не жалели, в т.ч. и нас....
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RamosRM
1574240989
Дзюбиньо шестой,)))))))хахаха там ему и место лошара
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paracetamol
1574241796
Хватит с него. Бельгии надо забивать, а не Маринке!
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Вальдемар IV
1574243019
шестерка вилкова это было известно
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