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  • Дания сыграет товарищеский матч с Англией на Уэмбли перед Евро-2020

Дания сыграет товарищеский матч с Англией на Уэмбли перед Евро-2020

19 ноября 2019, 19:30
3

Сборная Англии определилась с первым соперником в рамках подготовительного этапа к Евро-2020.

По информации источника, 31 марта 2020 года англичане примут на своем поле Данию. Встреча состоится на лондонском «Уэмбли».

  • Дания – соперник сборной России по группе B на чемпионате Европы-2020.
  • Ранее Англия и Дания 19 раз играли друг с другом.
  • 12 побед в активе Англии, три – у Дании, а четыре встречи завершились вничью.

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

Источник: официальный сайт Федерации футбола Англии
Отбор ЧЕ-2020 Англия Дания
Комментарии (3)
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Mityai90
1574181913
Тоже мне, вот Молдова это уровень!
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Серж 69
1574182864
Вот с какими командами надо нашим играть,а то Молдавия!Вы ещё с монголами сыграйте!
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