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    Дания сыграет товарищеский матч с Англией на Уэмбли перед Евро-2020

    Сборная Англии определилась с первым соперником в рамках подготовительного этапа к Евро-2020.

    По информации источника, 31 марта 2020 года англичане примут на своем поле Данию. Встреча состоится на лондонском «Уэмбли».

    • Дания – соперник сборной России по группе B на чемпионате Европы-2020.
    • Ранее Англия и Дания 19 раз играли друг с другом.
    • 12 побед в активе Англии, три – у Дании, а четыре встречи завершились вничью.

    Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

    Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

    Источник: официальный сайт Федерации футбола Англии

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +182

      Mityai90 7 минут назад

      Тоже мне, вот Молдова это уровень!

      1
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      Рейтинг: +1935

      Derzkiy1 > Mityai90 17 секунд назад

      Дубина потом ныть будет , что у них состав дороже

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