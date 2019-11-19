Дания сыграет товарищеский матч с Англией на Уэмбли перед Евро-2020

Сборная Англии определилась с первым соперником в рамках подготовительного этапа к Евро-2020.

По информации источника, 31 марта 2020 года англичане примут на своем поле Данию. Встреча состоится на лондонском «Уэмбли».

Дания – соперник сборной России по группе B на чемпионате Европы-2020.

Ранее Англия и Дания 19 раз играли друг с другом.

12 побед в активе Англии, три – у Дании, а четыре встречи завершились вничью.

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020