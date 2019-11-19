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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

19 ноября 2019, 01:20
36

Определился первый соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.

На континентальном первенстве команда Станислава Черчесова сыграет с Данией.

Будущие соперники ранее провели всего один очный матч. 29 февраля 2012 года победу (2:0) в товарищеской встрече одержали россияне.

Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная игра – в Копенгагене или Санкт-Петербурге, решит жребий.

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дания Бельгия
Комментарии (36)
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lNeTl
1574115979
Это разве уже не плей-офф?
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Shaitan.
1574116328
что за бред? жеребьевка же 30го
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RamGi
1574117573
Фишка в том что, если Германия выиграет Северную Ирландию , Россия на ЕВРО в группе сыграет с Бельгией ( опять).
Бельгия, Россия, Дания и скорее всего будут Финны ( но это не точно).
Короче , нам шиздец, золотой лев думаю сегодня настреляет голов на год вперед
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Lilipyt
1574117656
На этом Евро, каждая сборная принимает турнир xD Дичь, невероятная! Создали интересный ход, но слишком много стран участников как принимающие стороны. Отсюда нелепые ситуации выходят. Теперь жеребьевка покажет, кто будет играть первый дома, а кто второй. Интрига неимоверная)))
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RamGi
1574118325
Неплохо будет если у нас в группе ещё и Португалия. Бельгия, Россия, Дания и Португалия. Огонь
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dzhamatutdin
1574118568
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Kollljan
1574136983
Из группы не выйдем однозначно.
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АртурZaСМ
1574138182
Очень интересный соперник во всех смыслах, а самое главное относительно новый, не заезженный с которым играют каждый год...
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АртурZaСМ
1574138536
Какая-то глупость, что команда с которой играли в отборе опять же может попасться в группе. Какой-то не продуманный расклад. Я не в плане того что не хотелось бы такого сильного соперника в группе , а просто тупо уже надоело за последние 2 года 3 раза играли с ними.
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Mityai90
1574151007
Есть единственный плюс. Проиграем все 3 матча и наконец-то усатый физрук пойдет дальше жарить шашлыки.
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