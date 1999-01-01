Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

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Определился первый соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.
На континентальном первенстве команда Станислава Черчесова сыграет с Данией.
Будущие соперники ранее провели всего один очный матч. 29 февраля 2012 года победу (2:0) в товарищеской встрече одержали россияне.
Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная игра – в Копенгагене или Санкт-Петербурге, решит жребий.