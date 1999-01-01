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    Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

    Определился первый соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.

    На континентальном первенстве команда Станислава Черчесова сыграет с Данией.

    Будущие соперники ранее провели всего один очный матч. 29 февраля 2012 года победу (2:0) в товарищеской встрече одержали россияне.

    Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная игра – в Копенгагене или Санкт-Петербурге, решит жребий.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      dzhamatutdin 10 минут назад

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      Рейтинг: +10

      RamGi 14 минут назад

      Неплохо будет если у нас в группе ещё и Португалия.
      Бельгия, Россия, Дания и Португалия.
      Огонь

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      Рейтинг: +1536

      anri1703 15 минут назад

      Есть вероятность с 3 места выйти хотя в прошлом евро нам это не помогло как и отскок от англии

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      Рейтинг: +429

      Lilipyt 25 минут назад

      На этом Евро, каждая сборная принимает турнир xD Дичь, невероятная! Создали интересный ход, но слишком много стран участников как принимающие стороны. Отсюда нелепые ситуации выходят. Теперь жеребьевка покажет, кто будет играть первый дома, а кто второй. Интрига неимоверная)))

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      Рейтинг: +10

      RamGi > Lilipyt 26 минут назад

      Если Германия свой матч выиграет, Бельгия попадет к нам, но по раскладам, я имею ввиду

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      Рейтинг: +12588

      bset 26 минут назад

      Мдаааа. Дания, Бельгия... Чет не круто складывается у нас группа.

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      Рейтинг: +10

      RamGi 27 минут назад

      Фишка в том что, если Германия выиграет Северную Ирландию , Россия на ЕВРО в группе сыграет с Бельгией ( опять).

      Бельгия, Россия, Дания и скорее всего будут Финны ( но это не точно).

      Короче , нам шиздец, золотой лев думаю сегодня настреляет голов на год вперед

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      Рейтинг: +1433

      Shaitan. 47 минут назад

      что за бред? жеребьевка же 30го

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      Рейтинг: +131

      scor-666-009 > Shaitan. 43 минуты назад

      Видимо из-за того, что ещё есть Лига Наций, теперь подбор команд и их жеребьёвка проводятся иначе...

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      Рейтинг: +1433

      Shaitan. > scor-666-009 38 минут назад

      ясно) намудрили блин..

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      Рейтинг: +429

      Lilipyt > Shaitan. 38 минут назад

      Все страны которые принимают Евро находятся в первой корзине и не сыграют друг с другом, до сегодняшнего матча Дании, мы выходили на Бельгию, но поскольку Дания отобралась сама, а не через незаконченный турнир Лиги наций, мы вышли на них. В добавок Украину тоже надо вычеркнуть из-за развода по углам))))

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      Рейтинг: +286

      lNeTl 53 минуты назад

      Это разве уже не плей-офф?

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      Рейтинг: +131

      scor-666-009 > lNeTl 51 минуту назад

      Сначала групповая, потом плей-офф.

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