Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Определился первый соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.
На континентальном первенстве команда Станислава Черчесова сыграет с Данией.
Будущие соперники ранее провели всего один очный матч. 29 февраля 2012 года победу (2:0) в товарищеской встрече одержали россияне.
Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная игра – в Копенгагене или Санкт-Петербурге, решит жребий.
Источник: «Бомбардир»
Бельгия, Россия, Дания и скорее всего будут Финны ( но это не точно).
Короче , нам шиздец, золотой лев думаю сегодня настреляет голов на год вперед