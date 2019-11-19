Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Определился первый соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020.

На континентальном первенстве команда Станислава Черчесова сыграет с Данией.

Будущие соперники ранее провели всего один очный матч. 29 февраля 2012 года победу (2:0) в товарищеской встрече одержали россияне.

Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная игра – в Копенгагене или Санкт-Петербурге, решит жребий.