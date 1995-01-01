Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Нобоа: «Перед переходом в «Сочи» звали в Эквадор и МЛС»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, где он мог оказаться прошлым летом.

    «Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент «Зенита» хотели, чтобы я остался. Но подумал: «Мне 34, не хочу никому мешать».

    «Сочи» предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть. Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС, в том числе, в южных городах вроде Калифорнии. Но я хотел быть рядом со своими детьми. Пока играю в футбол, будем здесь», – сказал Нобоа.

    • 34-летний хавбек перешел из «Зенита» в «Сочи» за 500 тысяч евро.
    • В этом сезоне игрок провел 12 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • У Нобоа русская жена Ольга. Пара воспитывает двоих сыновей.

    Нобоа: «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74491
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru