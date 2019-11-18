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Нобоа: «Перед переходом в «Сочи» звали в Эквадор и МЛС»

18 ноября 2019, 10:17

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, где он мог оказаться прошлым летом.

«Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент «Зенита» хотели, чтобы я остался. Но подумал: «Мне 34, не хочу никому мешать».

«Сочи» предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть. Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС, в том числе, в южных городах вроде Калифорнии. Но я хотел быть рядом со своими детьми. Пока играю в футбол, будем здесь», – сказал Нобоа.

  • 34-летний хавбек перешел из «Зенита» в «Сочи» за 500 тысяч евро.
  • В этом сезоне игрок провел 12 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • У Нобоа русская жена Ольга. Пара воспитывает двоих сыновей.

Нобоа: «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан
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