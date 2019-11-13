Бэйл не готов на понижение зарплаты в случае ухода из «Реала»

Кто его будет спрашивать? Закончится контракт - выпихнут из клуба насильно, а там с такими запросами он кроме Китая или Катара нигде не приткнётся. И то не факт, т.к. возраст уже не молодой.
А до 2022 он может диктовать любые условия, сидя на лавке или в лазарете.
Реал лоханулся продлив с ним контракт на 5 лет. Так бы могли от него избавиться этим летом.
Форвард «Реала» Гарет Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера из мадридского клуба.
По информации источника, Бэйл рассчитывает покинуть «Реал» летом, понимая, что зимой ему будет сложнее найти новый клуб.
Валлиец не намерен снижать требования по своей зарплате, поэтому наиболее вероятным вариантом для него станет чемпионат Китая.
Нынешняя зарплата Гарета – 17 миллионов евро в год.
- Бэйл не играл в составе «Реала» с 5 октября, когда его клуб обыграл «Гранаду» (4:2).
- Валлиец долечивает травму малоберцовой кости.