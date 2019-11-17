Бэйл не готов на понижение зарплаты в случае ухода из «Реала»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера из мадридского клуба.

По информации источника, Бэйл рассчитывает покинуть «Реал» летом, понимая, что зимой ему будет сложнее найти новый клуб.

Валлиец не намерен снижать требования по своей зарплате, поэтому наиболее вероятным вариантом для него станет чемпионат Китая.

Нынешняя зарплата Гарета – 17 миллионов евро в год.