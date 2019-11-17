Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бэйл не готов на понижение зарплаты в случае ухода из «Реала»

Бэйл не готов на понижение зарплаты в случае ухода из «Реала»

17 ноября 2019, 16:40
8

Форвард «Реала» Гарет Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера из мадридского клуба.

По информации источника, Бэйл рассчитывает покинуть «Реал» летом, понимая, что зимой ему будет сложнее найти новый клуб.

Валлиец не намерен снижать требования по своей зарплате, поэтому наиболее вероятным вариантом для него станет чемпионат Китая.

Нынешняя зарплата Гарета – 17 миллионов евро в год.

  • Бэйл не играл в составе «Реала» с 5 октября, когда его клуб обыграл «Гранаду» (4:2).
  • Валлиец долечивает травму малоберцовой кости.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1574000049
Кто его будет спрашивать? Закончится контракт - выпихнут из клуба насильно, а там с такими запросами он кроме Китая или Катара нигде не приткнётся. И то не факт, т.к. возраст уже не молодой. А до 2022 он может диктовать любые условия, сидя на лавке или в лазарете. Реал лоханулся продлив с ним контракт на 5 лет. Так бы могли от него избавиться этим летом.
Ответить
lysenkoff
1574005116
В Катаре за такие бабки, Шейхи за его выеживания в опу будут иметь причем мячами из его любимого гольфа.
Ответить
petr69
1574022516
Пора продать его, и тока в китай
Ответить
general.lizyukov
1574023056
Вот и вся цена его спортивному честолюбию. Ему нужны только бабки, а пахать ради других целей он не собирается. При этом не является каким-то суперигроком, переоцененная посредственность. Была возможность стать звездой уровня Дэвида или даже Криштиану, но он предпочел спрятаться в тень и оттуда хныкать, что его задвигают и не ценят. А когда на поле умирать надо было - он пешедралил.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+