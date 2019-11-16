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  • Витсель: «Рад вернуться в Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в «Зените»

Витсель: «Рад вернуться в Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в «Зените»

16 ноября 2019, 23:59
5

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал комментарии после победы над Россией в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

«У нас получился хороший первый тайм, мы забили трижды. После перерыва можно было сыграть получше, побольше подержать мяч. Но главное, что мы победили. Это было важно, несмотря на то, что мы уже попали на Евро.

Дома с Россией играть было проще. В Питере же была прекрасная атмосфера, полный стадион. Да и соперник боролся больше. Я рад вернуться в Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в «Зените». Да и на ЧМ в Питере было здорово. Кроме матча с Францией, конечно.

Хотел бы сыграть в Петербурге на Евро? Пока рано загадывать. До этого времени я хотел бы выиграть титул с Дортмундом. На Евро любая команда может преподнести сюрприз – Россия или кто-то еще. Но надеюсь, в финале будет Бельгия. Это наша цель. Хотим выступить лучше, чем на ЧМ», – сказал Витсель.

  • Бельгиец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год и выиграл четыре трофея.
  • Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Зенит Витсель Аксель
Комментарии (5)
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Zubo
1573938967
Спасибо Аксель, помним тебя ! Без тебя в Зените беда, пас дать некому...
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alex1951
1573971756
Как победитель - он может и поиздеваться....
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MOBI
1573996471
витсель красава
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Давид59
1574009461
За хороших игроков любых денег не жалко. Это доказывают топ клубы. Зенит, чисто теоретически, мог улучшить условия и Халку и Витселю. Теперь команда совсем другого уровня. Жаль...
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