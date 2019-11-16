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    Витсель: «Рад вернуться в Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в «Зените»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал комментарии после победы над Россией в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

    «У нас получился хороший первый тайм, мы забили трижды. После перерыва можно было сыграть получше, побольше подержать мяч. Но главное, что мы победили. Это было важно, несмотря на то, что мы уже попали на Евро.

    Дома с Россией играть было проще. В Питере же была прекрасная атмосфера, полный стадион. Да и соперник боролся больше. Я рад вернуться в Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в «Зените». Да и на ЧМ в Питере было здорово. Кроме матча с Францией, конечно.

    Хотел бы сыграть в Петербурге на Евро? Пока рано загадывать. До этого времени я хотел бы выиграть титул с Дортмундом. На Евро любая команда может преподнести сюрприз – Россия или кто-то еще. Но надеюсь, в финале будет Бельгия. Это наша цель. Хотим выступить лучше, чем на ЧМ», – сказал Витсель.

    • Бельгиец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год и выиграл четыре трофея.
    • Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1.

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: Sport24

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    16.11.2019 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3611

      Zubo 48 минут назад

      Спасибо Аксель, помним тебя ! Без тебя в Зените беда, пас дать некому...

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