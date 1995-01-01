Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

Потеря Головина и Черышева все показала.

Россия крупно пролетела Бельгии, причем показала два разных тайма – 0:3 в первом и 1:1 во втором. Но не стоит заранее считать ЧЕ проваленным: перед чемпионатом мира все было очень похоже.

Турнирных рисков нет

Давайте честно: вероятность, что мы опередим Бельгию в таблице, и без этого разгрома была мала. Для этого недостаточно обыграть бельгийцев: нужно еще обыгрывать их с большим преимуществом, которое гарантировало бы первое место при равенстве очков.

Чудо, конечно, всегда приятнее, но с другой стороны – если сборной России нужно когда-то проигрывать, то лучше это делать сейчас, а не на самом Евро. По крайней мере, зимой Черчесов уже точно не будет скучать: видео с голами Азаров и Лукаку тренерский штаб будет смотреть даже в новогоднюю ночь.

Вдобавок учитываем тяжелую ситуацию с травмами и потерю лидеров: в таком контексте матч еще меньше напоминает серьезную турнирную борьбу. А о том, почему к результатам контрольных матчей при Черчесове не стоит относиться серьезно, мы скажем чуть ниже.

Опыт в Европе – важный навык с топами

Смотрим на состав сборной и не видим ни одного футболиста, выступающего вне РПЛ. Причина – травмы Головина и Черышева, которые внезапно все поменяли.

Но гораздо печальнее ситуация в обороне. Там нет ни одного футболиста, играющего в Лиге чемпионов, а центр защиты, Джикия и Семенов, вообще не выступают в еврокубках в этом сезоне.

Опыт в Европе – это не о том, что за пределами России все играют лучше. Совсем нет: РПЛ – достаточно классная и мастеровитая лига в глобальных масштабах. Проблема в том, что наши игроки заточены под ее стиль: любая другая манера игры настолько непривычна, что приводит к косякам как с Бельгией.

И в еврокубках в этом году все подтверждается: «Зенит» и «Локо» классно играют с середняками, но совсем не держатся с командами чуть сильнее себя, а ЦСКА и «Краснодар» проваливаются и в обычных матчах.

Вспоминаем ЧМ и не паникуем

Перед ЧМ Россия провела несколько товарищеских матчей: 0:3 от Бразилии, 1:3 от Франции, 0:1 от Австрии. Черчесов упорно говорил, что эти матчи контрольные, а цифры не имеют значения. И оказался прав.

Сегодняшний матч, безусловно, не контрольный – шанс побороться за первое место все еще был. Но если Черчесов в прошлый раз разглядел косяки и смог их исправить, то все шансы на это есть и сейчас.

Если с атакой все более-менее понятно (там вернутся Черышев и Головин и подтянут уровень), то с обороной и вратарской позицией у Черчесова есть полгода, чтобы что-то придумать.