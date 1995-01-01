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    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы


    4.3
    Голосов: 4
    Сегодня, 21:59
    Потеря Головина и Черышева все показала.

    Россия крупно пролетела Бельгии, причем показала два разных тайма – 0:3 в первом и 1:1 во втором. Но не стоит заранее считать ЧЕ проваленным: перед чемпионатом мира все было очень похоже.

    Турнирных рисков нет

    Давайте честно: вероятность, что мы опередим Бельгию в таблице, и без этого разгрома была мала. Для этого недостаточно обыграть бельгийцев: нужно еще обыгрывать их с большим преимуществом, которое гарантировало бы первое место при равенстве очков.

    Чудо, конечно, всегда приятнее, но с другой стороны – если сборной России нужно когда-то проигрывать, то лучше это делать сейчас, а не на самом Евро. По крайней мере, зимой Черчесов уже точно не будет скучать: видео с голами Азаров и Лукаку тренерский штаб будет смотреть даже в новогоднюю ночь.

    Вдобавок учитываем тяжелую ситуацию с травмами и потерю лидеров: в таком контексте матч еще меньше напоминает серьезную турнирную борьбу. А о том, почему к результатам контрольных матчей при Черчесове не стоит относиться серьезно, мы скажем чуть ниже.

    Опыт в Европе – важный навык с топами

    Смотрим на состав сборной и не видим ни одного футболиста, выступающего вне РПЛ. Причина – травмы Головина и Черышева, которые внезапно все поменяли.

    Но гораздо печальнее ситуация в обороне. Там нет ни одного футболиста, играющего в Лиге чемпионов, а центр защиты, Джикия и Семенов, вообще не выступают в еврокубках в этом сезоне.

    Опыт в Европе – это не о том, что за пределами России все играют лучше. Совсем нет: РПЛ – достаточно классная и мастеровитая лига в глобальных масштабах. Проблема в том, что наши игроки заточены под ее стиль: любая другая манера игры настолько непривычна, что приводит к косякам как с Бельгией.

    И в еврокубках в этом году все подтверждается: «Зенит» и «Локо» классно играют с середняками, но совсем не держатся с командами чуть сильнее себя, а ЦСКА и «Краснодар» проваливаются и в обычных матчах.

    Вспоминаем ЧМ и не паникуем

    Перед ЧМ Россия провела несколько товарищеских матчей: 0:3 от Бразилии, 1:3 от Франции, 0:1 от Австрии. Черчесов упорно говорил, что эти матчи контрольные, а цифры не имеют значения. И оказался прав.

    Сегодняшний матч, безусловно, не контрольный – шанс побороться за первое место все еще был. Но если Черчесов в прошлый раз разглядел косяки и смог их исправить, то все шансы на это есть и сейчас.

    Если с атакой все более-менее понятно (там вернутся Черышев и Головин и подтянут уровень), то с обороной и вратарской позицией у Черчесова есть полгода, чтобы что-то придумать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      Scorp63 24 минуты назад

      Меня вообще интересует чем занимаются наши футболисты на тренировках?!!! Такое тупое владение мячом и несыгранность состава просто пугает!!! И почему игроки сборной России не бьют по воротам противника на расстоянии?! Про Дзюбу отдельный опус..., полный ноль в игре с классной командой. Только Сан-Марино!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3774

      dinar7777dinar > Scorp63 21 минуту назад

      ну как ! выигрывают же топ грандов сан марино и кипра И КАК СРАЗУ ВОСХВОЛЯЮТ НЕКОТОРЫЕ ДЗЮБУ !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      dinar7777dinar 26 минут назад

      Потеря Головина и Черышева все показала. )))))))) ептааа да без них реально победа БЕЛЬГИИ СЕГОДНЯ СЛУЧАЙНОСТЬ ! СЕНСАЦИЯ !

      1
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      Рейтинг: +26

      Arrankar 28 минут назад

      Есть повод смотаться в Монте-Карло! Отметить от души!

      0
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      Рейтинг: +3774

      dinar7777dinar > Arrankar 25 минут назад

      ну коко и мамая нету так что просто нажрутся в рашке !

      0
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      Рейтинг: +21636

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Тандем: Черчес-зюба это украшение нашего футбола. Они будут нас радовать пока оба не выйдут на пенсию и не уйдут работать в думу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +945

      playsh 44 минуты назад

      Делай выводы в отставке,как надлежит настоящему мужчине.У себя дома так безвольно сыграть,так бездарно сыграть могли только не уважающие своих болельщиков статисты,а не футболисты.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Tema SM 47 минут назад

      с топами: дзюба - ноль , гилерме - ноль, миранчук - ноль, ионов - ноль, фернандес - слабо, жирков на пенсию...

      6
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      Рейтинг: +945

      playsh > Tema SM 42 минуты назад

      Не с топами,поверь.
      Топы будут в группе ЧЕ после жеребьёвки,там и конец.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      pavlik1991 > Tema SM 35 минут назад

      Фернандес старается все равно... Самая трудовая позиция в футболе... А так прям в точку ты попал... Бакаев понравился... Миранчуку до головина далеко...

      2
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      Рейтинг: +156

      Edward52 50 минут назад

      что бы не писали и говорили наши специалисты, футболисты наши умеют только языком болтать да стульями по голове бить, а в остальном им надо брать пример с Сан-Марино.

      5
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      Рейтинг: +3889

      alp 51 минуту назад

      из говна конфету не сделаешь.... я и про тренера и про команду и про наш футбол и его руководство

      6
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      Рейтинг: +106

      Scorp63 > alp 22 минуты назад

      В основном про руководство!!! А так полностью согласен.

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