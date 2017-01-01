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    Football Italia: Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей

    Неизвестные угрожают главному тренеру «Интера» Антонио Конте, сообщает Football Italia.

    По информации источника, 50-летний специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте. В Италии это популярный способ запугивания политиков.

    Полиция Милана занимается расследованием произошедшего. Тренеру предоставят защиту в виде охранных постов возле дома и клубной базы.

    Возможно, к угрозам причастны радикальные болельщики «Ювентуса», которые остались разочарованы назначением Конте в «Интер».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4540

      GoldPlayFIFARus9 26 минут назад

      Опять Ювентус за старое принялся...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1853

      SarJr 1 час назад

      А вот объясните, где логика? Его назначают летов, письмо недовольных приходит зимой. Почта России в Италии не работает, поэтому вот как это возможно?! Почему они не сделали это летом?! Утка корочи, даже мне понятно

      1
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      ...
      Рейтинг: +1853

      SarJr > SarJr 3 минуты назад

      Летом*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4789

      ivan-football-fan 1 час назад

      Мир полон отморозков...к великому сожалению...

      2
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      Рейтинг: +1015

      Decorhome 1 час назад

      кому то на хвост наступил

      1
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      Рейтинг: +45

      Proker 1 час назад

      Следствие ведут комиссар Катании

      1
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      Рейтинг: +306

      Victor.Vings 1 час назад

      Итальяшки зажрались! Интер идет на втором месте, на одно очко отстают от Юве. но им все равно мало.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +141

      rerih > Victor.Vings 1 час назад

      Внимательней читай о возможной причине

      5
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