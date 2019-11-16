Football Italia: Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей

Неизвестные угрожают главному тренеру «Интера» Антонио Конте, сообщает Football Italia.

По информации источника, 50-летний специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте. В Италии это популярный способ запугивания политиков.

Полиция Милана занимается расследованием произошедшего. Тренеру предоставят защиту в виде охранных постов возле дома и клубной базы.

Возможно, к угрозам причастны радикальные болельщики «Ювентуса», которые остались разочарованы назначением Конте в «Интер».