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Football Italia: Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей

16 ноября 2019, 11:24
11

Неизвестные угрожают главному тренеру «Интера» Антонио Конте, сообщает Football Italia.

По информации источника, 50-летний специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте. В Италии это популярный способ запугивания политиков.

Полиция Милана занимается расследованием произошедшего. Тренеру предоставят защиту в виде охранных постов возле дома и клубной базы.

Возможно, к угрозам причастны радикальные болельщики «Ювентуса», которые остались разочарованы назначением Конте в «Интер».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Конте Антонио
Комментарии (11)
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Victor.Vings
1573892939
Итальяшки зажрались! Интер идет на втором месте, на одно очко отстают от Юве. но им все равно мало.
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Proker
1573894337
Следствие ведут комиссар Катании
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Decorhome
1573895083
кому то на хвост наступил
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Saracen Jr
1573895978
А вот объясните, где логика? Его назначают летов, письмо недовольных приходит зимой. Почта России в Италии не работает, поэтому вот как это возможно?! Почему они не сделали это летом?! Утка корочи, даже мне понятно
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GoldPlayFIFARus9
1573898037
Опять Ювентус за старое принялся...
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Juve1897
1573901758
Судя по этой логике Моратти бы давно уже завалили бы ща Кальчополли. Бред чистой воды.
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3a zenit
1573906736
галявуд прям
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