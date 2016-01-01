Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Отбор Евро-2020. Испания забила семь голов Мальте, шведы благодаря победе в Румынии вышли в финальную стадию

    Швеция стала очередной страной, добывшей путевку на чемпионат Европы 2020 года. В девятом туре отбора команда победила Румынию.

    Испания, уже гарантировавшая себе место на Евро-2020, играла против Мальты и разгромила соперника. Решающий гол забил форвард «Атлетико» Альваро Мората.

    Отбор Евро-2020. Группа F. 9-й тур

    Норвегия – Фарерские острова – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Регниуссен, 4; 2:0 – Фоссум, 8; 3:0 – Сорлот, 62; 4:0 – Сорлот, 65.

    Испания – Мальта – 7:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 23; 2:0 – Касорла, 41; 3:0 – Торрес, 62; 4:0 – Сарабия, 63; 5:0 – Ольмо, 69; 6:0 – Морено, 71; 7:0 – Навас, 85.

    Румыния – Швеция – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Берг, 18; 0:2 – Квайсон, 34.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74458
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru