Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отбор Евро-2020. Испания забила семь голов Мальте, шведы благодаря победе в Румынии вышли в финальную стадию

Отбор Евро-2020. Испания забила семь голов Мальте, шведы благодаря победе в Румынии вышли в финальную стадию

16 ноября 2019, 00:33

Швеция стала очередной страной, добывшей путевку на чемпионат Европы 2020 года. В девятом туре отбора команда победила Румынию.

Испания, уже гарантировавшая себе место на Евро-2020, играла против Мальты и разгромила соперника. Решающий гол забил форвард «Атлетико» Альваро Мората.

Отбор Евро-2020. Группа F. 9-й тур

Норвегия – Фарерские острова – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Регниуссен, 4; 2:0 – Фоссум, 8; 3:0 – Сорлот, 62; 4:0 – Сорлот, 65.

Испания – Мальта – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мората, 23; 2:0 – Касорла, 41; 3:0 – Торрес, 62; 4:0 – Сарабия, 63; 5:0 – Ольмо, 69; 6:0 – Морено, 71; 7:0 – Навас, 85.

Румыния – Швеция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Берг, 18; 0:2 – Квайсон, 34.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Испания Мальта Норвегия Фарерские острова Румыния Швеция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+