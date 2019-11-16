Отбор Евро-2020. Испания забила семь голов Мальте, шведы благодаря победе в Румынии вышли в финальную стадию

Швеция стала очередной страной, добывшей путевку на чемпионат Европы 2020 года. В девятом туре отбора команда победила Румынию.

Испания, уже гарантировавшая себе место на Евро-2020, играла против Мальты и разгромила соперника. Решающий гол забил форвард «Атлетико» Альваро Мората.

Отбор Евро-2020. Группа F. 9-й тур

Норвегия – Фарерские острова – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Регниуссен, 4; 2:0 – Фоссум, 8; 3:0 – Сорлот, 62; 4:0 – Сорлот, 65.

Испания – Мальта – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мората, 23; 2:0 – Касорла, 41; 3:0 – Торрес, 62; 4:0 – Сарабия, 63; 5:0 – Ольмо, 69; 6:0 – Морено, 71; 7:0 – Навас, 85.

Румыния – Швеция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Берг, 18; 0:2 – Квайсон, 34.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020