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  • Бэйл: «Определенно мне приятнее играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»

Бэйл: «Определенно мне приятнее играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»

15 ноября 2019, 16:45
9

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл не скрывает, что за валлийцев ему приятнее выступать, чем за мадридский «Реал». Летом испанцы хотели продать британца или отдать в аренду.

«Мне определенно приятнее играть за сборную, чем за «Реал». В сборной я говорю на своем языке, чувствую себя комфортнее. Правда, на мою игру на поле это не влияет», – заверил Бэйл, чьи слова приводит AS.

Источник: AS
Испания. Примера Уэльс Реал Бэйл Гарет
Комментарии (9)
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Ушат Помоев
1573825913
В Реале уже отыграл свое пора менять обстановку!
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Saracen Jr
1573826195
Это комплемент Уэльсу или замечание реалу?
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Decorhome
1573831033
Клубы можно менять а сборная одна. Она не заменима
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momwig_
1573831578
Говорю на своём языке? Сколько лет этот имбецил в Испании уже?
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Maxi_7
1573831737
Перес сэкономил несколько десятков миллионов этим летом, не продав его по дешевке в какой-нибудь клуб пониже, но сколько имиджевых потерь теперь несет Реал с каждой новой выходкой этого чуда...мне кажется, что тут может быть только один разумный вариант, что бейл держит в заложниках семью Переса, пока тот не выплатит ему всю сумму по контракту, иного объяснения того трэша, что сейчас происходит, что он в каждом интервью поливает **ом тренера, руководство, отказывается держать эмблему клуба и его не то, что в глубоких запас не запихали, а еще ставят в основу и нянчатся с ним, я просто не могу найти....
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erma
1573832529
"Определенно мне приятнее играть за сборную Уэльса, чем НЕ ИГРАТЬ за «Реал»
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Yev
1573834255
Странный тип, не удивительно что его не переваривают в Реале. Просто интересно как он себе видит клубное футбольное будущее. После Реала не захочешь идти на понижение, а клуб уровня сливочных еще семь раз подумает брать такого "капризного патриота" или нет. Одним словом: бестолочь
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Plyash
1573835004
Придурок однако.Уэльс твоя Родина,играть за неё это честь. Реал это твоя работа,твой хлеб. Как это можно сравнивать?
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Борис23
1573841624
Походу ему пора менять клуб.
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