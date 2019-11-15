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    Бэйл: «Определенно мне приятнее играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»

    Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл не скрывает, что за валлийцев ему приятнее выступать, чем за мадридский «Реал». Летом испанцы хотели продать британца или отдать в аренду.

    «Мне определенно приятнее играть за сборную, чем за «Реал». В сборной я говорю на своем языке, чувствую себя комфортнее. Правда, на мою игру на поле это не влияет», – заверил Бэйл, чьи слова приводит AS.

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1846

      SarJr 1 час назад

      Это комплемент Уэльсу или замечание реалу?

      0
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      Рейтинг: +146

      Ушат Помоев 1 час назад

      В Реале уже отыграл свое пора менять обстановку!

      0
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