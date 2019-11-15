Бэйл: «Определенно мне приятнее играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл не скрывает, что за валлийцев ему приятнее выступать, чем за мадридский «Реал». Летом испанцы хотели продать британца или отдать в аренду.
«Мне определенно приятнее играть за сборную, чем за «Реал». В сборной я говорю на своем языке, чувствую себя комфортнее. Правда, на мою игру на поле это не влияет», – заверил Бэйл, чьи слова приводит AS.
- «Реал» намерен обменять Бэйла в «Манчестер Сити» на Рахима Стерлинга.
- В текущем сезоне Примеры валлиец провел шесть матчей, забил два гола, сделал столько же результативных передач.
- «Реал» в чемпионате идет на втором месте.
Источник: AS