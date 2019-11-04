Sky Sports: «Реал» предложит «Ман Сити» обменять Стерлинга на Бэйла с доплатой в 70 миллионов

«Реал» готов обменять хавбека Гарета Бэйла на полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, пишет Sky Sports.

Мадридский клуб также готов доплатить 70 миллионов фунтов. Сообщается, что «Реал» сделал Стерлинга главной трансферной целью на ближайшее время.

В этом сезоне Стерлинг сыграл 10 матчей в АПЛ, забил семь голов и отдал два ассиста.

Рыночная стоимость 24-летнего Стерлинга – 140 миллионов евро.

30-летний Бэйл оценивается в 60 миллионов.

AS: отношения «Реала» и Бэйла напряженные, игрок может покинуть клуб в январе