Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Sky Sports: «Реал» предложит «Ман Сити» обменять Стерлинга на Бэйла с доплатой в 70 миллионов

    «Реал» готов обменять хавбека Гарета Бэйла на полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, пишет Sky Sports.

    Мадридский клуб также готов доплатить 70 миллионов фунтов. Сообщается, что «Реал» сделал Стерлинга главной трансферной целью на ближайшее время.

    • В этом сезоне Стерлинг сыграл 10 матчей в АПЛ, забил семь голов и отдал два ассиста.
    • Рыночная стоимость 24-летнего Стерлинга – 140 миллионов евро.
    • 30-летний Бэйл оценивается в 60 миллионов.

    AS: отношения «Реала» и Бэйла напряженные, игрок может покинуть клуб в январе

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2732

      InterMilLano1908 7 минут назад

      Опасно брать англичанина, если вспомнить то только Бекхэм более-менее играл, а так все провалились

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74351
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru