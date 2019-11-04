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  • Sky Sports: «Реал» предложит «Ман Сити» обменять Стерлинга на Бэйла с доплатой в 70 миллионов

Sky Sports: «Реал» предложит «Ман Сити» обменять Стерлинга на Бэйла с доплатой в 70 миллионов

4 ноября 2019, 16:15
13

«Реал» готов обменять хавбека Гарета Бэйла на полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, пишет Sky Sports.

Мадридский клуб также готов доплатить 70 миллионов фунтов. Сообщается, что «Реал» сделал Стерлинга главной трансферной целью на ближайшее время.

  • В этом сезоне Стерлинг сыграл 10 матчей в АПЛ, забил семь голов и отдал два ассиста.
  • Рыночная стоимость 24-летнего Стерлинга – 140 миллионов евро.
  • 30-летний Бэйл оценивается в 60 миллионов.

AS: отношения «Реала» и Бэйла напряженные, игрок может покинуть клуб в январе

Источник: Sky Sports
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Бэйл Гарет Стерлинг Рахим
Комментарии (13)
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InterMilLano1908
1572873596
Опасно брать англичанина, если вспомнить то только Бекхэм более-менее играл, а так все провалились
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NEONFOL
1572874087
а как же мбаппе? вроди ж его хотели взять летом, а зимой сэкономить
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BARCLAYS_APL
1572876043
На х у я этот дрочун диградатор в Сити Реал шарить не умеют сидели бы в уголке
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Skull_Boy
1572876201
А что Азар все уже потух или дошло только, что бельгиец только против карликов зажигал, а как топ команда так сразу в тень и если брять последний сезон в Англии и команды топ-6, минус Челси, то только единожды сделал ассист в матче против Арсенала, а дальше был тенью и 9 матчей минус
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Saracen Jr
1572876611
Стерлинг всего 140 стоит?! Ну ладно...
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DeStar
1572880905
Стерлинг крутой игрок, бэйл сити вряд ли нужен. Тут только если сам стерлинг захочет чтото поменять и у сити выбора не будет... а так.. стерлинг очень крут. только нахрена тогда азара брали? или азар будет ложную 9-ку играть
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ZIDAN06
1572887907
А Перес хорош) )
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ArReal
1572889284
Стерлинг конечно хорош, но 140 мультов...откуда такие цифры?
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DeStar
1572891351
Значит о мбаппе можно забыть... перейдет в юве, барсу, или тот же ливерпуль/сити
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Sterh
1573037202
Какая-то чушь. Пепу не нужен такой бегунок как Бейл..
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