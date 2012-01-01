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    Экс-полузащитник «Вест Хэма»: «Перед игрой Кин говорил мне: «Австралиец, тебе конец»

    Экс-полузащитник «Вест Хэма» Стэн Лазаридис рассказал о том, как его запугивал полузащитник Рой Кин из «Манчестер Юнайтед».

    «Однажды оказался в подтрибунном помещении с игроками «Манчестер Юнайтед». Я никогда не смотрел на игроков соперника в подтрибунном помещении. Привык смотреть вниз, на партнеров по команде, на свои бутсы, потому что в такие моменты я волновался.

    Я совершил ошибку и посмотрел налево. Увидел Роя Кина, он смотрел на меня. Он не смотрел вперед, он смотрел в мою сторону и ждал, когда я повернусь. Он просто посмотрел на меня, и я поймал его взгляд. Его пронзительные зеленые глаза просто поглотили меня. Он проглотил меня.

    Он сказал: «Австралиец, тебе конец». Потом сказал еще что-то. И снова обратился ко мне: «Австралиец, слышишь меня? Тебе конец. Сейчас я займусь тобой». Я посмотрел на него и увидел в нем дьявола, Люцифера, всех бесов. Подумал, насколько же он страшен. Потом подошел к нему и сказал: «Рой, я люблю тебя! Ты мой любимый игрок в «Манчестер Юнайтед».

    Я не понимал, что говорил. Вышел на поле, думая, что он собирается убить меня. Он продолжал со мной говорить: «Я сказал тебе, что с тобой сделаю». Он говорил со мной, пока я находился на поле. Но это все было запугиванием. Рой Кин, вероятно, был номером один в этом деле», – цитирует Лазаридиса.

    Источник: FOX Sports Australia

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