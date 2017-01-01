Бонуччи – о Роналду: «Когда мы вернемся в Турин, то поговорим»

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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.
«Криштиану вызван в сборную Португалии, а это значит, что он в порядке – как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда.
Когда мы вернемся в Турин, то поговорим. Впереди еще много игр, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии.
Я убежден, что Криштиану Роналду хочет помочь «Ювентусу» побеждать», – заявил футболист.
- Португалец был заменен в матче с «Миланом» (1:0), после чего отказался жать руку тренеру, а затем покинул стадион.
- Это произошло на 55-й минуте игры.