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    Бонуччи – о Роналду: «Когда мы вернемся в Турин, то поговорим»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

    «Криштиану вызван в сборную Португалии, а это значит, что он в порядке – как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда.

    Когда мы вернемся в Турин, то поговорим. Впереди еще много игр, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии.

    Я убежден, что Криштиану Роналду хочет помочь «Ювентусу» побеждать», – заявил футболист.

    • Португалец был заменен в матче с «Миланом» (1:0), после чего отказался жать руку тренеру, а затем покинул стадион.
    • Это произошло на 55-й минуте игры.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      yеovill 10 минут назад

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      Рейтинг: +128

      Ушат Помоев 35 минут назад

      Походу KR7 скоро сменит клуб или же клуб сменит тренера...

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      Рейтинг: +2361

      panmon 46 минут назад

      Сарри просит играть не в тот футбол, который удобен Рону. Вот у него и проблемы с реализацией...

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