Бонуччи – о Роналду: «Когда мы вернемся в Турин, то поговорим»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

«Криштиану вызван в сборную Португалии, а это значит, что он в порядке – как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда.

Когда мы вернемся в Турин, то поговорим. Впереди еще много игр, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии.

Я убежден, что Криштиану Роналду хочет помочь «Ювентусу» побеждать», – заявил футболист.