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  • Бонуччи – о Роналду: «Когда мы вернемся в Турин, то поговорим»

Бонуччи – о Роналду: «Когда мы вернемся в Турин, то поговорим»

15 ноября 2019, 08:41
9

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

«Криштиану вызван в сборную Португалии, а это значит, что он в порядке – как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда.

Когда мы вернемся в Турин, то поговорим. Впереди еще много игр, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии.

Я убежден, что Криштиану Роналду хочет помочь «Ювентусу» побеждать», – заявил футболист.

  • Португалец был заменен в матче с «Миланом» (1:0), после чего отказался жать руку тренеру, а затем покинул стадион.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Бонуччи Леонардо
Комментарии (9)
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panmon
1573797597
Сарри просит играть не в тот футбол, который удобен Рону. Вот у него и проблемы с реализацией...
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Ушат Помоев
1573798259
Походу KR7 скоро сменит клуб или же клуб сменит тренера...
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yеovill
1573799719
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mihail200606
1573803022
Да с кьеллини заприте его в раздевалке и мандюлей выдайте..
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Давид59
1573803695
Заголовок очень грозный. Начало статьи - тоже. А в конце весь пар вышел. Труханул похоже парень
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Karel1977
1573804039
Бонучи сам в Милан бегал,разговорник хренов
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Derzkiy1
1573805176
Сарри тренеришка еще тот , Дибала и Роналду должны вместе играть и тем более Дуглас Коста с ним в тройке это тройка на много сильнее любой другой в мире, Игуаин и тд должны лавки полировать
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Proker
1573809856
Рона как спортивный машина,а ему не дают развивается в макс скоростью ехать,как то так...
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yeоvil
1573821873
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