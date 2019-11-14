Шомуродов забил гол Саудовской Аравии. На его счету четыре мяча в трех последних матчах за Узбекистан

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов отличился в матче сборной Узбекистана с Саудовской Аравией (2:3) в отборе на ЧМ-2022.

Шомуродов забил первый гол хозяев на 16-й минуте. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, которые забили два гола за четыре минуты до окончания основного времени встречи.

Забитый гол стал для Шомуродова четвертым в трех последних играх за национальную сборную. Форвард «Ростова» оформил дубль во встрече с Сингапуром (3:1) и забил один гол Йемену (5:0).