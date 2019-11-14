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  • Шомуродов забил гол Саудовской Аравии. На его счету четыре мяча в трех последних матчах за Узбекистан

Шомуродов забил гол Саудовской Аравии. На его счету четыре мяча в трех последних матчах за Узбекистан

14 ноября 2019, 17:04
4

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов отличился в матче сборной Узбекистана с Саудовской Аравией (2:3) в отборе на ЧМ-2022.

Шомуродов забил первый гол хозяев на 16-й минуте. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, которые забили два гола за четыре минуты до окончания основного времени встречи.

Забитый гол стал для Шомуродова четвертым в трех последних играх за национальную сборную. Форвард «Ростова» оформил дубль во встрече с Сингапуром (3:1) и забил один гол Йемену (5:0).

  • После четырех матчей узбекская сборная занимает второе место в группе с 6 очками, Саудовская Аравия вышла на первое место с 8 очками.
  • Шомуродов вместе с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Узбекистан Саудовская Аравия Шомуродов Эльдор
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573740885
Отличный форвард!
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Decorhome
1573745051
Молодец
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Saracen Jr
1573745097
Узбеки против Косово. Как вам финал ЧМ?)))))
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imamudinlavrinyuk
1573746348
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