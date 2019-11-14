Шомуродов забил гол Саудовской Аравии. На его счету четыре мяча в трех последних матчах за Узбекистан

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов отличился в матче сборной Узбекистана с Саудовской Аравией (2:3) в отборе на ЧМ-2022.
Шомуродов забил первый гол хозяев на 16-й минуте. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, которые забили два гола за четыре минуты до окончания основного времени встречи.
Забитый гол стал для Шомуродова четвертым в трех последних играх за национальную сборную. Форвард «Ростова» оформил дубль во встрече с Сингапуром (3:1) и забил один гол Йемену (5:0).
- После четырех матчей узбекская сборная занимает второе место в группе с 6 очками, Саудовская Аравия вышла на первое место с 8 очками.
- Шомуродов вместе с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.
Источник: Бомбардир.ру