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Главные новости дня. Проблемы в «Ростове», дисквалификация Гончаренко

13 ноября 2019, 21:41

Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА.

Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры.

Головин вернулся в общую группу сборной России, у Кудряшова недомогание.

Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно.

Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди.

«Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем».

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно».

«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков.

L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле.

Источник: Бомбардир.ру
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