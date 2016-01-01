Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Главные новости дня. Проблемы в «Ростове», дисквалификация Гончаренко

    Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА.

    Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры.

    Головин вернулся в общую группу сборной России, у Кудряшова недомогание.

    Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно.

    Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди.

    «Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем».

    Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно».

    «СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков.

    L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru