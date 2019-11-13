Главные новости дня. Проблемы в «Ростове», дисквалификация Гончаренко

Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА.
Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры.
Головин вернулся в общую группу сборной России, у Кудряшова недомогание.
Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно.
Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди.
«Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем».
Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно».
«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков.
L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле.