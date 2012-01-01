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    Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер занял должность в ФИФА.

    ФИФА объявила о назначении 70-летнего тренера на должность руководителя отдела глобального развития футбола. Французский специалист будет заниматься вопросами развития мужского и женского футбола, а также взаимодействовать с организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол (IFAB).

    Венгер также будет вовлечен в обучение тренеров и внедрение бывших игроков в футбольный менеджмент.

    «Я с нетерпением жду возможности принять этот важный вызов – не только потому, что всегда интересовался анализом футбола в более широкой перспективе, но и потому, что миссия ФИФА, как руководящей организации мирового футбола, действительно глобальна.

    Я считаю, что новая ФИФА, которую мы видели в последние годы, ставит сам спорт в основу своих целей. ФИФА полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в достижение этой цели и вложить всю мою энергию в это», – сказал Венгер.

    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет.
    • При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
    • Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.

    Источник: сайт ФИФА

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