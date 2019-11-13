Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер занял должность в ФИФА.

ФИФА объявила о назначении 70-летнего тренера на должность руководителя отдела глобального развития футбола. Французский специалист будет заниматься вопросами развития мужского и женского футбола, а также взаимодействовать с организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол (IFAB).

Венгер также будет вовлечен в обучение тренеров и внедрение бывших игроков в футбольный менеджмент.

«Я с нетерпением жду возможности принять этот важный вызов – не только потому, что всегда интересовался анализом футбола в более широкой перспективе, но и потому, что миссия ФИФА, как руководящей организации мирового футбола, действительно глобальна.

Я считаю, что новая ФИФА, которую мы видели в последние годы, ставит сам спорт в основу своих целей. ФИФА полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в достижение этой цели и вложить всю мою энергию в это», – сказал Венгер.