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Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА

13 ноября 2019, 18:34
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер занял должность в ФИФА.

ФИФА объявила о назначении 70-летнего тренера на должность руководителя отдела глобального развития футбола. Французский специалист будет заниматься вопросами развития мужского и женского футбола, а также взаимодействовать с организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол (IFAB).

Венгер также будет вовлечен в обучение тренеров и внедрение бывших игроков в футбольный менеджмент.

«Я с нетерпением жду возможности принять этот важный вызов – не только потому, что всегда интересовался анализом футбола в более широкой перспективе, но и потому, что миссия ФИФА, как руководящей организации мирового футбола, действительно глобальна.

Я считаю, что новая ФИФА, которую мы видели в последние годы, ставит сам спорт в основу своих целей. ФИФА полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в достижение этой цели и вложить всю мою энергию в это», – сказал Венгер.

  • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет.
  • При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
  • Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.

Источник: сайт ФИФА
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (2)
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Cules2013
1573670984
Ну вот и решился вопрос с тем, какой клуб будет тренировать Арсен. Ответ: "Никакой".
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talgatnurzhanov2006
1573708469
все служебные дела на 4 месте, первые 3 семейные.
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