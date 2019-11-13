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  • L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле

L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле

13 ноября 2019, 20:47
28

Нападающий Антуан Гризманн имеет проблемы с адаптацией в «Барселоне», сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты L'Equipe.

По информации источника, француз после перехода в каталонский клуб не может найти взаимопонимание с новыми партнерами по команде.

В частности, у 28-летнего форварда сложные отношения с капитаном «Барсы» Лионелем Месси, который до сих пор не забыл отказ Гризманна перебираться на «Камп Ноу» летом 2018 года.

Более того, некоторые одноклубники винят французского футболиста в том, что его покупка помешала возвращению Неймара.

Еще одна причина трудностей с адаптацией заключается в том, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде использует Гризманна на фланге, где он не может продемонстрировать свои лучшие качества.

  • Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
  • В составе каталонской команды он провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Гризманн Антуан Неймар Вальверде Эрнесто
Комментарии (28)
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dinar7777dinar
1573667918
Ещё че напишите идиоты ))) то Кристина бежит от сарри
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Томик
1573669190
Понабрали в Барсу шелупонь по объявлению. Дембеле всяких, Гризманнов. Вы ещё Ананидзе купите, а потом расстраивайтесь, что не заиграл.
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Cules2013
1573670806
Эрнесто Вальверде использует Гризманна на фланге, где он не может продемонстрировать свои лучшие качества --- Я пока что кроме одного матча, первого для Гризи на Камп Ноу в этом сезоне, вообще никаких качеств его не видел. Недавно бомбардир выпустил статью про то, что Клопп придумал для Фирмино новую позицию "опорный бомбардир". Ну так Гризманн ещё круче может, он у нас "нападающий-либеро". Месси любят часто критиковать за то, что он не участвует в защитных действиях команды. Так вот, Антуан, с точностью до наоборот. Его в атаке-то и не видно. Какие качества, какие голы и т.п., если он не атакует, не открывается и т.д. А как получит мяч раз в пятилетку, так хер знает куда лупит впопыхах. Чемпион мира, итить-колотить. Среди всех игроков атаки, только он не знает, куда себя деть. Даже 17-летний Фати справляется лучше. Ну а Вальверде, похоже, совсем уже забыл, какую команду он тренирует. Ещё чуток, и он доведёт Барсу до уровня Атлетика из Бильбао. В атаке без Месси и Суареза полная импотенция. В защите... а её просто нет, и всё...
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ARSteven89
1573671826
Ну так надо полагать, чем Антоша думал, когда на переход соглашался. В схемах Симеоне всегда находилось место свободному художнику с выдвинутым на острие Костой или Моратой, а в Барсе всё чётко 4-3-3, причём понятно, что Суарес в центре, Месси правее под смещение в центр, то есть остаётся позиция левее страйкера, на которую, естественно, Гризманн, привыкший к свободе и игре постоянно с мячом, не подходит.
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Skull_Boy
1573673223
28 лет для современного футболиста это уже пенсия и ясен хер он играть не будет, если за него уже фамилия работает и Барса разучилась покупать футболистов ровно в тот момент, как президентом клуба стал Бартомеу, исключение наверно Артур, Тер Стеген и Неймар
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Proker
1573673474
Тренер в Барселоне не нужен,во Месси где хочет там играет и забивает, красавица не может найти себе место в стартовом составе,то и есть задача тренера...
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nailvakh
1573674296
он всегда был посредственным, журналисты распиарили
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Barçist
1573674905
Называется бессистемная покупка.Как игроки играли,так они и играют.Коутиньо Клопп менял,когда он пропадал в матчах,так же он играл в Барсе,так же играет и в Баварии.Гризманн трудяга,о чём Симеоне и говорил,но не феерия дриблинга со скоростью.Такие игроки берутся под систему,если они подходят,если нет -не берутся.А их берут ха громкие имена.Скаутам и правлению за эти покупки незачёт,но Вальверде определённо давал согласие,вот и пусть встраивает.
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Niko
1573702917
А у матрасников был звездой. А что хотел выиграть с этого, ну кроме денег?
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Sterh
1573718307
А нахер брали, если игроки, а главное Месси - был против. Понятно, что подбор игроков - дело тренера, но микроклимат в команде и сыгранность - никто не отменял..
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