L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле

Нападающий Антуан Гризманн имеет проблемы с адаптацией в «Барселоне», сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты L'Equipe.
По информации источника, француз после перехода в каталонский клуб не может найти взаимопонимание с новыми партнерами по команде.
В частности, у 28-летнего форварда сложные отношения с капитаном «Барсы» Лионелем Месси, который до сих пор не забыл отказ Гризманна перебираться на «Камп Ноу» летом 2018 года.
Более того, некоторые одноклубники винят французского футболиста в том, что его покупка помешала возвращению Неймара.
Еще одна причина трудностей с адаптацией заключается в том, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде использует Гризманна на фланге, где он не может продемонстрировать свои лучшие качества.
- Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- В составе каталонской команды он провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Источник: AS