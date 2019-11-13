L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле

Нападающий Антуан Гризманн имеет проблемы с адаптацией в «Барселоне», сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты L'Equipe.

По информации источника, француз после перехода в каталонский клуб не может найти взаимопонимание с новыми партнерами по команде.

В частности, у 28-летнего форварда сложные отношения с капитаном «Барсы» Лионелем Месси, который до сих пор не забыл отказ Гризманна перебираться на «Камп Ноу» летом 2018 года.

Более того, некоторые одноклубники винят французского футболиста в том, что его покупка помешала возвращению Неймара.

Еще одна причина трудностей с адаптацией заключается в том, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде использует Гризманна на фланге, где он не может продемонстрировать свои лучшие качества.