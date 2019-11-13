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    L'Equipe: Гризманн не может адаптироваться в «Барселоне» из-за сложных отношений с Месси и новой позиции на поле

    Нападающий Антуан Гризманн имеет проблемы с адаптацией в «Барселоне», сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты L'Equipe.

    По информации источника, француз после перехода в каталонский клуб не может найти взаимопонимание с новыми партнерами по команде.

    В частности, у 28-летнего форварда сложные отношения с капитаном «Барсы» Лионелем Месси, который до сих пор не забыл отказ Гризманна перебираться на «Камп Ноу» летом 2018 года.

    Более того, некоторые одноклубники винят французского футболиста в том, что его покупка помешала возвращению Неймара.

    Еще одна причина трудностей с адаптацией заключается в том, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде использует Гризманна на фланге, где он не может продемонстрировать свои лучшие качества.

    • Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
    • В составе каталонской команды он провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

    Источник: AS

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1685

      Томик 24 минуты назад

      Понабрали в Барсу шелупонь по объявлению. Дембеле всяких, Гризманнов. Вы ещё Ананидзе купите, а потом расстраивайтесь, что не заиграл.

      0
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      Рейтинг: +3746

      dinar7777dinar 45 минут назад

      Ещё че напишите идиоты ))) то Кристина бежит от сарри

      -1
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