Карвахаль: «Предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что желает поражений «Барселоне» во всех турнирах.
«Не буду лукавить – я предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире. У них фантастический состав. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас. Зачем притворяться? Я всегда предпочту, чтобы «Барса» проигрывала как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», – сказал Карвахаль.
- «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 12 сыгранных матчей.
- В группе ЛЧ каталонцы занимают первое место после четырех туров.
- Их соперники по квартету – «Интер», «Боруссия» Д и «Славия».
Источник: Marca