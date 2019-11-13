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    Карвахаль: «Предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что желает поражений «Барселоне» во всех турнирах.

    «Не буду лукавить – я предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире. У них фантастический состав. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас. Зачем притворяться? Я всегда предпочту, чтобы «Барса» проигрывала как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», – сказал Карвахаль.

    • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 12 сыгранных матчей.
    • В группе ЛЧ каталонцы занимают первое место после четырех туров.
    • Их соперники по квартету – «Интер», «Боруссия» Д и «Славия».

    Источник: Marca

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