Карвахаль: «Предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что желает поражений «Барселоне» во всех турнирах.

«Не буду лукавить – я предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире. У них фантастический состав. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас. Зачем притворяться? Я всегда предпочту, чтобы «Барса» проигрывала как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», – сказал Карвахаль.