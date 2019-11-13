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  • Карвахаль: «Предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов»

Карвахаль: «Предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов»

13 ноября 2019, 21:32
14

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что желает поражений «Барселоне» во всех турнирах.

«Не буду лукавить – я предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире. У них фантастический состав. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас. Зачем притворяться? Я всегда предпочту, чтобы «Барса» проигрывала как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», – сказал Карвахаль.

  • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 12 сыгранных матчей.
  • В группе ЛЧ каталонцы занимают первое место после четырех туров.
  • Их соперники по квартету – «Интер», «Боруссия» Д и «Славия».

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Барселона Карвахаль Дани
Комментарии (14)
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Barçist
1573674113
Взаимно,взаимно,даже не сомневайся.
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Cules2013
1573678663
у Реала проблем не меньше, если даже не больше. Забыли, как вас наказывали Аякс, Лион и прочие не топ-клубы. Тут и без Барсы есть кому.
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dinar7777dinar
1573679893
мдааа карвахаль не ме не бе ! да и барса щас явно не претендент на победу в лч. в том году барса была сильнее щас вообще мрак. одно поражение от ливерпуля убило сезон когда шли на золотой требл.
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Ушат Помоев
1573704353
Согласен надоела эта Барселона!
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Jurabay
1573716105
Куйплет конченый
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Fan Loko mik
1573716905
Считай уже вышли, так что не сбылись твои мечты.
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Sterh
1573718095
Норм. Я тоже буду очень рад, если Реал вылетит на группе
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Saracen Jr
1573718599
Думаю, если бы среал с ним оказался в такой группе смерти как барса, то не факт что хотя бы в ле вышел бы. А барса хотя бы старается и имеет шансы
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Давид59
1573718929
Человек сказал, что думает. Это только у нас - что у трезвого на уме...
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