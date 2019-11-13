«Желаем скорейшего возвращения на поле и больших побед!» Сборная России поздравила Лунева с днем рождения

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев в среду празднует свой 28-й день рождения.
«Поздравляем нашего голкипера с днем рождения и желаем скорейшего возвращения на поле и больших побед!» – говорится в сообщении сборной России в твиттере.
- Лунев сыграл за сборную семь матчей, в которых пропустил 14 голов.
- Голкипер не играет с начала октября.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться и играть.
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Источник: твиттер сборной России