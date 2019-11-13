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  • «Желаем скорейшего возвращения на поле и больших побед!» Сборная России поздравила Лунева с днем рождения

«Желаем скорейшего возвращения на поле и больших побед!» Сборная России поздравила Лунева с днем рождения

13 ноября 2019, 14:19
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Голкипер «Зенита» Андрей Лунев в среду празднует свой 28-й день рождения.

«Поздравляем нашего голкипера с днем рождения и желаем скорейшего возвращения на поле и больших побед!» – говорится в сообщении сборной России в твиттере.

  • Лунев сыграл за сборную семь матчей, в которых пропустил 14 голов.
  • Голкипер не играет с начала октября.
  • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться и играть.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Зенит Россия Лунев Андрей
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