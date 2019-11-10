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    Слуцкий: «В СССР все думали, что живут в лучшей стране мира. Была серьезная пропаганда»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил советское детство и юность. Специалист обратил внимание на пропаганду.

    «Я рос в советское время. У людей все было одинаково. Однако это было счастливое время, ведь я был ребенком.

    Все люди думали, что живут в лучшей стране мира. Работала серьезная пропаганда: остальные страны плохие, там есть богатые и бедные, а у нас все равны. В то время я и не мог представить, что когда-то окажусь за рубежом», – сказал Слуцкий Avrotros.

    • Слуцкий работает в Голландии с прошлого года.
    • «Витесс» в чемпионате идет четвертым.
    • Главное достижение в карьере Слуцкого – три победы в РПЛ с ЦСКА.

    Источник: Avrotros

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +396

      _MATRIX_ 9 минут назад

      Видимо, он надышался пропитанным дурью голландским воздухом.

      0
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      Рейтинг: +2828

      vgarakh 18 минут назад

      Конечно счастливое, по сравнению с нынешней жизнью.

      2
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      Рейтинг: +1352

      BANNIKOV1970 56 минут назад

      Ещё один занялся обсирательством

      4
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      Рейтинг: +6155

      mihail200606 59 минут назад

      Пропаганда есть везде..и всегда

      4
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      Рейтинг: +878

      playsh 1 час назад

      Не физди Лёня.Лучше других мы не жили,это точно.Но и хуже других тоже не жили.
      Нищих не было,ну кроме уж совсем лентяев.
      А дефицит товаров,продуктов питания правители создавали исскуственно,дабы легче дурить было и распределять по своему усмотрению.Лучшие спортсмены получали лишь авто,квартиры,но то что гребли функционеры от спорта,вообще кощунство.Живи себе за границей,вернёшься домой и будешь кататься в масле.

      2
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      Рейтинг: +4694

      ivan-football-fan 1 час назад

      Посмотрите фильм Манского про Северную Корею "В лучах солнца".... и тот, кто НЕ ЖИЛ ПРИ СССР, ПОЙМУТ, ЧТО ТАКОЕ БЫЛ СССР!)))
      Мы также, как сегодня жители Северной Кореи:
      1. Не знали ничего про другие страны и считали, что у нас всё самое лучшее, потому, что именно это твердили партийные газеты...А ДРУГИХ ГАЗЕТ НЕ БЫЛО!)))
      2. Ходили по проаздникам мимо трибун мавзолеев и приветствовали наших несменяемых партийный вождей
      3. .Были счастливы довольствоваться малым, потому, что не представляли себе, что можем иметь больше
      4. Искренне оплакивали смерть вождей.
      Один недавно ущедший из жизни великий человек (Владимир Буковский), сказал: "если бы у нас в стране интернет появился бы в 60-х, то СССР бы развалился в 70-х"

      -3
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      Рейтинг: +3756

      Viper for CSKA 1 час назад

      Можно подумать, что её не было за рубежом. А про нынешнюю Россию я вообще молчу. У нас по телевизору либо непотребство и торжество дегенерации, либо бесконечное бравирование мнимыми успехами с поливанием грязью всех окружающих нас стран (даже Белоруссии! Но естественно кроме Китая, в его сторону они пикнуть не посмеют, язык в одно место сразу засовывают), приправленное махровым патриотизмом и теологическим мракобесием.

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      Рейтинг: +227

      Drapik 1 час назад

      Если бы пропаганда хорошо работала, СССР бы не развалился.

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      Рейтинг: +1352

      BANNIKOV1970 > Drapik 1 час назад

      +++

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      Рейтинг: +630

      Давид59 > Drapik 7 минут назад

      Возможно. И пример таких страны мы имеем сейчас. Это Северная Корея и в менее ужасном виде Белоруссия.

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