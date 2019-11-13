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  • Слуцкий: «В СССР все думали, что живут в лучшей стране мира. Была серьезная пропаганда»

Слуцкий: «В СССР все думали, что живут в лучшей стране мира. Была серьезная пропаганда»

13 ноября 2019, 09:36
62

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил советское детство и юность. Специалист обратил внимание на пропаганду.

«Я рос в советское время. У людей все было одинаково. Однако это было счастливое время, ведь я был ребенком.

Все люди думали, что живут в лучшей стране мира. Работала серьезная пропаганда: остальные страны плохие, там есть богатые и бедные, а у нас все равны. В то время я и не мог представить, что когда-то окажусь за рубежом», – сказал Слуцкий Avrotros.

  • Слуцкий работает в Голландии с прошлого года.
  • «Витесс» в чемпионате идет четвертым.
  • Главное достижение в карьере Слуцкого – три победы в РПЛ с ЦСКА.

Источник: Avrotros
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (62)
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Drapik
1573627361
Если бы пропаганда хорошо работала, СССР бы не развалился.
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Viper for CSKA
1573627624
Можно подумать, что её не было за рубежом. А про нынешнюю Россию я вообще молчу. У нас по телевизору либо непотребство и торжество дегенерации, либо бесконечное бравирование мнимыми успехами с поливанием грязью всех окружающих нас стран (даже Белоруссии! Но естественно кроме Китая, в его сторону они пикнуть не посмеют, язык в одно место сразу засовывают), приправленное махровым патриотизмом и теологическим мракобесием.
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Plyash
1573628548
Не физди Лёня.Лучше других мы не жили,это точно.Но и хуже других тоже не жили. Нищих не было,ну кроме уж совсем лентяев. А дефицит товаров,продуктов питания правители создавали исскуственно,дабы легче дурить было и распределять по своему усмотрению.Лучшие спортсмены получали лишь авто,квартиры,но то что гребли функционеры от спорта,вообще кощунство.Живи себе за границей,вернёшься домой и будешь кататься в масле.
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BANNIKOV1970
1573629040
Ещё один занялся обсирательством
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vgarakh
1573631323
Конечно счастливое, по сравнению с нынешней жизнью.
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Nesterenko
1573634824
"Остальные страны плохие, там есть богатые и бедные, а у нас все равны". Это действительно была большая пропаганда, при этом люди из правительства и партии жили далеко не как все остальные трудяги в Союзе (водочка, икра черная/красная, колбаса и т.д.). И самое главное, что эта страна была бесперспективна, так как её больше нет.
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general.lizyukov
1573636000
Лучшая, не лучшая, однозначно справедливей. Это только сравнив можно узнать. Уж точно нуворишей на бентлях не было и с б...ми народное достояние в куршавелях не пробухивали. Вы сравниваете поздний СССР, который был уже последствием предательства хруща, когда от социализма осталась только риторика и немного идеология, а по факту косыгинский капитализм.
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3a zenit
1573636235
она была лучшей страной в мире,но там бы ты такое бабло не имел Изя
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rossonero666
1573640228
Простому народу тогда было лучше. А любой антисоветчик априори P. i. d. a. r. a. s.
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sochi-2013
1573647519
Дон Ган ты, Леня! Страна и была лучшей в мире! Это НАША страна!
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