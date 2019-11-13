Слуцкий: «В СССР все думали, что живут в лучшей стране мира. Была серьезная пропаганда»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил советское детство и юность. Специалист обратил внимание на пропаганду.

«Я рос в советское время. У людей все было одинаково. Однако это было счастливое время, ведь я был ребенком.

Все люди думали, что живут в лучшей стране мира. Работала серьезная пропаганда: остальные страны плохие, там есть богатые и бедные, а у нас все равны. В то время я и не мог представить, что когда-то окажусь за рубежом», – сказал Слуцкий Avrotros.