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  • Роналду тренировался в общей группе сборной Португалии. Сарри говорил, что у игрока травма

Роналду тренировался в общей группе сборной Португалии. Сарри говорил, что у игрока травма

13 ноября 2019, 00:13
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в расположении сборной Португалии.

Сегодня 34-летний футболист тренировался в общей группе национальной команды.

Ранее главный тренер «Юве» Маурицио Сарри заявлял, что заменял Роналду в двух матчах подряд из-за травмы форварда.

  • Португалия проведет два матча квалификации Евро-2020: с Латвией (14 ноября) и Люксембургом (17 ноября)
  • В нынешнем сезоне Роналду забил 6 голов в 14 матчах.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри

Источник: A Bola
Отбор ЧЕ-2020 Ювентус Португалия Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (6)
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loko-the_best
1573597506
Пусть его заберёт МЮ или Бавария его с Мауром объединит)
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Jurabay
1573618887
Сари куйплет
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Dizayner
1573620615
ну тренировался еще не значит что он в оптимальной игровой форме, журналисты походу стараются высосать конфликт из ничего
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ItalianFootball
1573628691
Плохие врачи в Португалии))))
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АлексOZ
1573628731
оооо!! они сегодня играют с "великой" командой )))) ждём голевую феерию от Роналду, спецу по "карликам" )))))))))
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Decorhome
1573646227
Сарри не стал выносить разборку наружу
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