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    Роналду тренировался в общей группе сборной Португалии. Сарри говорил, что у игрока травма

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в расположении сборной Португалии.

    Сегодня 34-летний футболист тренировался в общей группе национальной команды.

    Ранее главный тренер «Юве» Маурицио Сарри заявлял, что заменял Роналду в двух матчах подряд из-за травмы форварда.

    • Португалия проведет два матча квалификации Евро-2020: с Латвией (14 ноября) и Люксембургом (17 ноября)
    • В нынешнем сезоне Роналду забил 6 голов в 14 матчах.

    Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри

    Источник: A Bola

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