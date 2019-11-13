Роналду тренировался в общей группе сборной Португалии. Сарри говорил, что у игрока травма

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в расположении сборной Португалии.

Сегодня 34-летний футболист тренировался в общей группе национальной команды.

Ранее главный тренер «Юве» Маурицио Сарри заявлял, что заменял Роналду в двух матчах подряд из-за травмы форварда.

Португалия проведет два матча квалификации Евро-2020: с Латвией (14 ноября) и Люксембургом (17 ноября)

В нынешнем сезоне Роналду забил 6 голов в 14 матчах.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри