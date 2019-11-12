Теннисист Медведев: «Футболисты сборной России полностью заслужили ЗМС»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта после чемпионата мира 2018 года.

«Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией.

Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги», – сказал Медведев.