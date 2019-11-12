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  • Теннисист Медведев: «Футболисты сборной России полностью заслужили ЗМС»

Теннисист Медведев: «Футболисты сборной России полностью заслужили ЗМС»

12 ноября 2019, 13:19
8

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта после чемпионата мира 2018 года.

«Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией.

Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги», – сказал Медведев.

  • Ранее некоторые известные спортсмены критиковали вручение футболистам сборной званий ЗМС. Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявлял, что звания присвоены «не по-спортивному». Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский сказал, что значок заслуженного мастера спорта России потерял для него свою ценность.
  • Россия на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии в серии пенальти.

Источник: Eurosport
Чемпионат мира Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (8)
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edw7777
1573554212
Мнение одного человека. Уважаемого, но только одного.
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Kulimen
1573556046
Вот это он проснулся
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Garrincha58
1573556371
да и тебе Медведев не за что пока давать,а уж этим футболёрам и подавно особенно тем кто вообще на поле не выходил ну вот пример какой из Заболотного ЗМС???
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Вальдемар IV
1573562471
засраку они заслужили
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Muboraksho
1573563333
Во времена существования СССР перед игрой как и сейчас выпускались двухстраничные буклеты и там приводились фамилии игроков и звание Мастер Спорта СССР, если футболист имел это звание. Футболисты получали мало зато были патриотами и гордились этими званиями. А сейчас мерило стал сколько игрок стоит в денежном выражении...
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koli4ka
1573565094
они не только ЗМС заслужили,а ещё по Золотому Мячу и по Золотой Бутсе и по 12000 рублей тринадцатой зарплаты,как на нашем заводе "Серп и Молот"
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Axe111
1573569796
ЗА ЧТО!!!??? ОНИ ВЫИГРАЛИ ЧТО ТО?!?!!?!?!? позорище
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DOCTOR PENALTY
1573570447
Сразу видно, теннисист: шарик налево - шарик направо!
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