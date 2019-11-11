Журналист Марин: Луис Энрике может сменить Эмери в «Арсенале»

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике стал одним из кандидатов на пост тренера «Арсенала» в случае увольнения Унаи Эмери.

Журналист El Confidencial Кике Марин в твиттере сообщил, что спортивный директор «Арсенала» Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру Энрике.

49-летний Энрике сейчас без работы. Ранее он тренировал сборную Испании, которую покинул из-за тяжелой болезни дочери.

«Арсенал» идет на шестом месте в АПЛ, команда не может выиграть четыре матча подряд.

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