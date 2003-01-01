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    Журналист Марин: Луис Энрике может сменить Эмери в «Арсенале»

    Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике стал одним из кандидатов на пост тренера «Арсенала» в случае увольнения Унаи Эмери.

    Журналист El Confidencial Кике Марин в твиттере сообщил, что спортивный директор «Арсенала» Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру Энрике.

    • 49-летний Энрике сейчас без работы. Ранее он тренировал сборную Испании, которую покинул из-за тяжелой болезни дочери.
    • «Арсенал» идет на шестом месте в АПЛ, команда не может выиграть четыре матча подряд.

    Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене


    Источник: твиттер Кики Марина

    Кики Марин - журналист El Confidencial. Аудитория в твиттере - 52,5 тыс. подписчиков.

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