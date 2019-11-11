Черчесов: «Раньше дети во дворе кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал популярность национальной команды среди юных болельщиков.

«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности.

Даже чисто математически из миллиона ты отберешь больше игроков, чем из 100 тысяч. Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать, если ты играешь у себя в школе, то это же хорошо.

Глядишь, кому-то понравится, и у нас будет больше возможностей давать людям шанс, чтобы те себя проявили. Тогда можно уже и селекцию проводить. В этом году РФС организовал еще один новый турнир – Юношеская футбольная лига U17, который объединяет теперь сильнейшие футбольные команды страны в данном возрасте», – сказал Черчесов.

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