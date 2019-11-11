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  • Черчесов: «Раньше дети во дворе кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба»

Черчесов: «Раньше дети во дворе кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба»

11 ноября 2019, 17:04
46

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал популярность национальной команды среди юных болельщиков.

«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности.

Даже чисто математически из миллиона ты отберешь больше игроков, чем из 100 тысяч. Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать, если ты играешь у себя в школе, то это же хорошо.

Глядишь, кому-то понравится, и у нас будет больше возможностей давать людям шанс, чтобы те себя проявили. Тогда можно уже и селекцию проводить. В этом году РФС организовал еще один новый турнир – Юношеская футбольная лига U17, который объединяет теперь сильнейшие футбольные команды страны в данном возрасте», – сказал Черчесов.

«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Акинфеев Игорь Дзюба Артем Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (46)
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латунный
1573481378
и тренер у них черчесов .щас уже почти некто не играет во дворах только компы
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Plyash
1573481518
Черчес,у тебя в ушах глюки,похоже.Сходи к отоларинтологу.
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Fraer123
1573481839
Давно он во дворах не был ,не одной русской фамилии
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Добрый Бобер
1573482229
Раньше Роналду и Месси, теперь Головин и Акинфеев... Дети во дворе резко упали в цене.
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САДЫЧОК
1573483556
Где,эти дети бегают ?...Вот , что они кричат ..«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали....Хотя это не правильно !
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erma
1573484574
Этоу них были костюмы на Хэлоуин.
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alex1951
1573485104
Черчес,мысли твои понятны.... Но зачем изобретать велосипед ,когда великие советские и впослествии игроки прошли через турнир ,,Кожаного мяча,,... Он был образован году так эдак в 1965 г. Он пользовался большим успехом ...Вот это была массовость,бесплатная и мы ,дети, радовались....Где все это щас? Ответь!......ответ ясен.....и без ответа.......Всё встало на бабло, м.. удилы..
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DOCTOR PENALTY
1573486108
Ну сколько можно превозносить свои "достижения"???.. А Дзюба это вообще ложный ориентир для пацанов, фейковый герой. Имей совесть, уймись!
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Derzkiy1
1573488530
Дзюба полено, с него пример только не берите !!!!
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Фан666
1573499820
Брешит усатый. Они во дворе то не бывал уж много лет. Во дворе уже сто лет никто не играет
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