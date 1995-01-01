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    Черчесов: «Раньше дети во дворе кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал популярность национальной команды среди юных болельщиков.

    «Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности.

    Даже чисто математически из миллиона ты отберешь больше игроков, чем из 100 тысяч. Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать, если ты играешь у себя в школе, то это же хорошо.

    Глядишь, кому-то понравится, и у нас будет больше возможностей давать людям шанс, чтобы те себя проявили. Тогда можно уже и селекцию проводить. В этом году РФС организовал еще один новый турнир – Юношеская футбольная лига U17, который объединяет теперь сильнейшие футбольные команды страны в данном возрасте», – сказал Черчесов.

    «Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14782

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Ну сколько можно превозносить свои "достижения"???.. А Дзюба это вообще ложный ориентир для пацанов, фейковый герой. Имей совесть, уймись!

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      Рейтинг: +942

      Muboraksho 14 минут назад

      Ни одного положительного коммента к высказанной Черчесовым.... Стало быт так и есть, нет футбольных авторитетов среди детей из российских футболистов. Да и не было по моему в истории.

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      Рейтинг: +10315

      vladimir-7 17 минут назад

      Да, с русским языком у Черчеса огромная проблема и в таком случае
      лучше ему молчать. А кто не знает его, то подумает, что он умный, а на
      самом деле, настоящий пастух и придурок.

      1
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      Рейтинг: +7623

      alex1951 18 минут назад

      Черчес,мысли твои понятны....
      Но зачем изобретать велосипед ,когда великие советские и впослествии игроки прошли через турнир ,,Кожаного мяча,,...
      Он был образован году так эдак в 1965 г. Он пользовался большим успехом ...Вот это была массовость,бесплатная и мы ,дети, радовались....Где все это щас? Ответь!......ответ ясен.....и без ответа.......Всё встало на бабло, м.. удилы..

      1
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      Рейтинг: +6129

      mihail200606 18 минут назад

      Блин, Где ж ты этих детей нашёл..

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      Рейтинг: +2053

      erma 26 минут назад

      Этоу них были костюмы на Хэлоуин.

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      Рейтинг: +3582

      порт 28 минут назад

      Что то жалко мне стало этих детей.

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      Рейтинг: +627

      Из Твери Леха 32 минуты назад

      Ну может и кричат, когда захотят кого-то этим унизить.

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      Рейтинг: +27

      Волька 33 минуты назад

      Брехня!Месси и Роналдо все дети в их майках.дзюба кто это?

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      Рейтинг: +3185

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Где,эти дети бегают ?...Вот , что они кричат ..«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали....Хотя это не правильно !

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