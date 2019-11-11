Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

11 ноября 2019, 16:21
44

Сборная России провела в Сочи открытую тренировку перед матчами отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

В ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян Артема Дзюбы. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.

  • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Сергея Астахова
Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Бельгия Дзюба Артем
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1573479059
Устами ребёнка глаголит истина.
Ответить
bset
1573481014
Быдло подростает
Ответить
Stavropolets
1573482446
Что сказать, придурок малолетний
Ответить
DOCTOR PENALTY
1573486364
Детей не обманешь, они сердцем чуют!
Ответить
RamosRM
1573486447
Устами младенца глаголет истину
Ответить
vladimir-7
1573486523
Даже дети разобрались, кто такой Дзюба.
Ответить
rash1959
1573487879
всего лишь одно слово, не в бровь, а в глаз. Такого пацана и в госдуму можно, высказал бы депутатикам всю правду.
Ответить
Старикан
1573490649
Как бы я не относился к Дзюбану -это всё же переходит все границы... Чувствуется что из этого пацана вырастет ещё тот отмороженный придурок...
Ответить
sochi-2013
1573491372
Помни это каждый сын. Знай любой ребёнок: вырастет из сына свин, если сын — свинёнок. (В. Маяковский)
Ответить
sobaka120982
1573493022
Мне стыдно за наш город.... быдло с детства уже растут
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+