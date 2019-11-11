«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

дзюба же реально дурачок!Ё)
Сборная России провела в Сочи открытую тренировку перед матчами отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
В ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян Артема Дзюбы. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.
- Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
- После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
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— Сергей Астахов (@SAstahov) November 11, 2019