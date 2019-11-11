«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

Сборная России провела в Сочи открытую тренировку перед матчами отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

В ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян Артема Дзюбы. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.

Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

