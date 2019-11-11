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    «Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

    Сборная России провела в Сочи открытую тренировку перед матчами отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

    В ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян Артема Дзюбы. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.

    • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Источник: твиттер Сергея Астахова

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии16
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      Рейтинг: +646

      MU-fanatic 16 минут назад

      дзюба же реально дурачок!Ё)

      0
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      Рейтинг: +646

      MU-fanatic 16 минут назад

      а ****** прав!)

      0
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      Рейтинг: +27

      Волька 29 минут назад

      дзюба это НИКТО.Его забудут сразу.Месси будут помнить века

      1
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      Рейтинг: +57

      Ушат Помоев 42 минуты назад

      как же достал этот Дзюба...везде форсят новости с ним...то передачи то интервью то еще чего...а что он сделал такого ?????может я чего то не знаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      SEREGA 64 > Ушат Помоев 5 минут назад

      ПО КАРМАНОМ У СВОИХ ДРУЗЕЙ ЛАЗЕЛ А ПОТОМ ЗА БОЛЬШОЕ БАБЛО ПРОДАЛСЯ КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ У НЕГО ТОЛЬКО ДОЛЛАРЫ В ГЛАЗАХ ЗА НИХ ОН ВСЕХ ПОДСТАВИТ БРЕВНО

      0
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      Рейтинг: +480

      Пельш 1 47 минут назад

      Устами младенца глаголит ИСТИНА!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9821

      vka1970 55 минут назад

      Даже дети понимают по какому принципу у нас становятся футболистом.В смысле Дзюбой.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Stavropolets 1 час назад

      Что сказать, придурок малолетний

      3
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    • ...
      Рейтинг: +642

      life85 1 час назад

      Глупые малолетки ...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Мост 1 час назад

      Сказал,как отрезал!

      3
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      Рейтинг: +611

      Давид59 1 час назад

      Вот так! От любви до ненависти один...эээ удар мимо ворот.

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