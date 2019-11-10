Mirror: осужденного за нападение на Озила и Колашинаца избили в тюрьме

Один из грабителей, поучаствовавший в нападении на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, получил десять лет тюремного заключения. Преступник уже появился в месте лишения свободы, его зовут Эшли Смит.
Там он стал жертвой нападения со стороны других заключенных – Смита избили, информирует Mirror. По словам адвоката, осужденный теперь опасается за свою жизнь, поскольку один из сидельцев считает его виновным в атаке на маму друга.
- Во время нападения грабители в составе Смита и его соучастников подъехали к автомобилю Озила на мопеде.
- Один из преступников стал нападать с ножом на Колашинаца, который стоял рядом с автомобилем.
- Босниец сумел дать отпор злоумышленникам, отогнав их от машины.
Источник: Mirror