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    Mirror: осужденного за нападение на Озила и Колашинаца избили в тюрьме

    Один из грабителей, поучаствовавший в нападении на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, получил десять лет тюремного заключения. Преступник уже появился в месте лишения свободы, его зовут Эшли Смит.

    Там он стал жертвой нападения со стороны других заключенных – Смита избили, информирует Mirror. По словам адвоката, осужденный теперь опасается за свою жизнь, поскольку один из сидельцев считает его виновным в атаке на маму друга.

    • Во время нападения грабители в составе Смита и его соучастников подъехали к автомобилю Озила на мопеде.
    • Один из преступников стал нападать с ножом на Колашинаца, который стоял рядом с автомобилем.
    • Босниец сумел дать отпор злоумышленникам, отогнав их от машины.

    Источник: Mirror

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