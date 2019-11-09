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  • Дуглас Коста назвал гол в ворота «Локомотива» самым красивым в карьере

Дуглас Коста назвал гол в ворота «Локомотива» самым красивым в карьере

9 ноября 2019, 08:59
2

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста признался, что считает победный гол в ворота «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов самым красивым в своей карьере.

«Когда я пробежал мимо двух защитников, то увидел, что у меня есть место перед воротами, а Игуаин классно отдал мне пас одним касанием. Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был момент облегчения для меня», – сказал бразилец.

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Публикация от text (@championsleague)

Источник: La Gazzetta dello Sport
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1573280856
Ну не знаю, Месси такие через тур забивал...
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srg38
1573283723
Не солидно будет звучать что самый красивый гол ты забил каким то ноунеймам из России
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