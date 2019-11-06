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    Дуглас Коста назвал гол в ворота «Локомотива» самым красивым в карьере

    Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста признался, что считает победный гол в ворота «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов самым красивым в своей карьере.

    «Когда я пробежал мимо двух защитников, то увидел, что у меня есть место перед воротами, а Игуаин классно отдал мне пас одним касанием. Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был момент облегчения для меня», – сказал бразилец.

    text

    Публикация от text (@championsleague)

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      AHTUNGBOL 18 минут назад

      Ну не знаю, Месси такие через тур забивал...

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