Дуглас Коста назвал гол в ворота «Локомотива» самым красивым в карьере

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста признался, что считает победный гол в ворота «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов самым красивым в своей карьере.

«Когда я пробежал мимо двух защитников, то увидел, что у меня есть место перед воротами, а Игуаин классно отдал мне пас одним касанием. Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был момент облегчения для меня», – сказал бразилец.

29-летний Коста выступает за «Ювентус» с 2017 года.

Ранее игрок защищал цвета «Гремио», «Шахтера» и «Баварии».

За сборную Бразилии провел 26 матчей и забил три гола.