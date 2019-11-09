Жемалетдинов: «Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от дебютного участия в сборе национальной сборной России.

– Вас впервые вызвали в национальную команду еще на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?

– В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную.