Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жемалетдинов: «Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную»

Жемалетдинов: «Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную»

9 ноября 2019, 08:16
2

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от дебютного участия в сборе национальной сборной России.

– Вас впервые вызвали в национальную команду еще на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?

– В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную.

  • В октябре футболист получил мышечную травму задней поверхности бедра.
  • В текущем сезоне 23-летний Жемалетдинов забил один гол и сделал четыре ассиста в 16 матчах.
  • Сборной России предстоит сыграть с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Жемалетдинов Рифат
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1573293781
Даже на поле не выйдет
Ответить
Plyash
1573390989
Ну скамейку ты точно отполируешь.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+