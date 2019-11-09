Жемалетдинов: «Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от дебютного участия в сборе национальной сборной России.
– Вас впервые вызвали в национальную команду еще на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?
– В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную.
- В октябре футболист получил мышечную травму задней поверхности бедра.
- В текущем сезоне 23-летний Жемалетдинов забил один гол и сделал четыре ассиста в 16 матчах.
- Сборной России предстоит сыграть с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Источник: «Известия»