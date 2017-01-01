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    Жемалетдинов: «Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную»

    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от дебютного участия в сборе национальной сборной России.

    – Вас впервые вызвали в национальную команду еще на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?

    – В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную.

    • В октябре футболист получил мышечную травму задней поверхности бедра.
    • В текущем сезоне 23-летний Жемалетдинов забил один гол и сделал четыре ассиста в 16 матчах.
    • Сборной России предстоит сыграть с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

    Источник: «Известия»

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