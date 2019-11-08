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  • Тедеско: «Важно, чтобы защитники «Спартака» подключались вперед, просим их смелее атаковать»

Тедеско: «Важно, чтобы защитники «Спартака» подключались вперед, просим их смелее атаковать»

8 ноября 2019, 18:14
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о требованиях к защитникам. Завтра, 9 ноября, москвичи встретятся в рамках 16 тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«При игре в три центральных защитника очень важно, чтобы игроки обороны подключались вперед. Мы стремимся к этому, просим защитников смелее атаковать. Например, в матче с «Арсеналом» (0:1) Айртон имел отличный шанс именно после паса Георгия Джикии», – сказал немец.

  • Игра против самарцев начнется в 19:00 по Москве.
  • «Крылья Советов» в таблице занимают седьмое место.
  • «Спартак» идет девятым.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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PersonalJesus
1573234475
О боги! Зачем он рассказывает это! Это часть тактики.. Что за делитант! С учетом слабости мясной защиты . (образцовой ее назвать все же сложно), теперь все будут рвать контратаками зазевавшихся игроков защиты, сидящих на чужой половине Все будут рвать - громко сказанно, конечно, но тем не менее. Полнейшая глупость, выдавать эти моменты.
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vka1970
1573235247
От того что кто то чего то сказал, мало, что поменяется.Это ещё и уметь надо.
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Диктор
1573280998
Согласен надо пробовать.
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