Тедеско: «Важно, чтобы защитники «Спартака» подключались вперед, просим их смелее атаковать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о требованиях к защитникам. Завтра, 9 ноября, москвичи встретятся в рамках 16 тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«При игре в три центральных защитника очень важно, чтобы игроки обороны подключались вперед. Мы стремимся к этому, просим защитников смелее атаковать. Например, в матче с «Арсеналом» (0:1) Айртон имел отличный шанс именно после паса Георгия Джикии», – сказал немец.