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    Тедеско: «Важно, чтобы защитники «Спартака» подключались вперед, просим их смелее атаковать»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о требованиях к защитникам. Завтра, 9 ноября, москвичи встретятся в рамках 16 тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    «При игре в три центральных защитника очень важно, чтобы игроки обороны подключались вперед. Мы стремимся к этому, просим защитников смелее атаковать. Например, в матче с «Арсеналом» (0:1) Айртон имел отличный шанс именно после паса Георгия Джикии», – сказал немец.

    • Игра против самарцев начнется в 19:00 по Москве.
    • «Крылья Советов» в таблице занимают седьмое место.
    • «Спартак» идет девятым.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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