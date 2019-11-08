Семак: «Не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирается тактика команды на еврокубковые матчи.

«Болельщики шутят, что наши команды часто «ставят автобус» в еврокубках? Не думаю, что часто выставляем. Мы отталкиваемся от игры соперника. Если соперник сильнее нас, то нужно использовать свои сильные стороны.

Мы растeм и двигаемся вперeд, чтобы играть лучше. Придeт время, когда сможем с позиции силы играть против европейских клубов, тогда мы так и будем играть», – сказал Семак.