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    Семак: «Не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирается тактика команды на еврокубковые матчи.

    «Болельщики шутят, что наши команды часто «ставят автобус» в еврокубках? Не думаю, что часто выставляем. Мы отталкиваемся от игры соперника. Если соперник сильнее нас, то нужно использовать свои сильные стороны.

    Мы растeм и двигаемся вперeд, чтобы играть лучше. Придeт время, когда сможем с позиции силы играть против европейских клубов, тогда мы так и будем играть», – сказал Семак.

    • «Зенит» принимает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
    • Петербургская команда играет в одной группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».
    • Россияне набрали четыре очка в четырех турах и занимают третье место в квартете.

    Источник: «Чемпионат»

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