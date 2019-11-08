Семак: «Не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирается тактика команды на еврокубковые матчи.
«Болельщики шутят, что наши команды часто «ставят автобус» в еврокубках? Не думаю, что часто выставляем. Мы отталкиваемся от игры соперника. Если соперник сильнее нас, то нужно использовать свои сильные стороны.
Мы растeм и двигаемся вперeд, чтобы играть лучше. Придeт время, когда сможем с позиции силы играть против европейских клубов, тогда мы так и будем играть», – сказал Семак.
- «Зенит» принимает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
- Петербургская команда играет в одной группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».
- Россияне набрали четыре очка в четырех турах и занимают третье место в квартете.
Источник: «Чемпионат»