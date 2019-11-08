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  • Семак: «Не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках»

Семак: «Не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках»

8 ноября 2019, 16:16
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирается тактика команды на еврокубковые матчи.

«Болельщики шутят, что наши команды часто «ставят автобус» в еврокубках? Не думаю, что часто выставляем. Мы отталкиваемся от игры соперника. Если соперник сильнее нас, то нужно использовать свои сильные стороны.

Мы растeм и двигаемся вперeд, чтобы играть лучше. Придeт время, когда сможем с позиции силы играть против европейских клубов, тогда мы так и будем играть», – сказал Семак.

  • «Зенит» принимает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
  • Петербургская команда играет в одной группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».
  • Россияне набрали четыре очка в четырех турах и занимают третье место в квартете.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Axe111
1573223238
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Dizgen
1573227198
А как это еще назвать Богданыч?
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Рубинище
1573228064
Уже футболисты соперника об этом говорят . может Вы другой футбол смотрите.
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Lenin26
1573228325
К сожалению наш футбол не конкурентоспособен в Европе,там команды играют в скоростной и комбинационный футбол и чтобы не влетать как ЦСКА с Краснодаром играя в открытый футбол надо ставить автобус.
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paracetamol
1573229786
Это клячи выставляют и проигрывают.
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starche
1573232679
Но ты построил автобус и вся команда спряталась в нем...................Вот и закономерный проигрыш 0:2! В четверке наших клубов Зенит единственный струсил.........Жаль.
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Фан666
1573235692
Скорее дряхлые трамваи, какие тут автобусы
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