Гончаренко: «ЦСКА не бросил Лигу Европы и будет сражаться. Неприятную серию хочется изменить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заверил, что команда продолжит бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. В группе россияне занимают последнее место.

«Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют «Эспаньол» и «Лудогорец». Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить еe завтра», – сказал белорус.