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    Гончаренко: «ЦСКА не бросил Лигу Европы и будет сражаться. Неприятную серию хочется изменить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заверил, что команда продолжит бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. В группе россияне занимают последнее место.

    «Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют «Эспаньол» и «Лудогорец». Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить еe завтра», – сказал белорус.

    • ЦСКА проиграл в группе все три матча.
    • Завтра, 7 ноября, россияне в Венгрии сыграют с «Ференцварошем».
    • Венгры в таблице группы идут третьими.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1720

      _Kesh_Suntar_ 44 минуты назад

      Походу он прикалывается! ) Шансов на выход из группы уже нет!,,,

      0
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      Рейтинг: +956

      CSKA57 > _Kesh_Suntar_ 27 минут назад

      Шансы, хоть и призрачные, есть. Однако уж большую фору они дали соперникам...

      0
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      Рейтинг: +12378

      bset > _Kesh_Suntar_ 25 минут назад

      Шансы остаются. Причем есть несколько раскладов, когда мы можем пройти дальше. Естественно, речь о том, что мы 9 очков заберем. Иначе, конечно, все.

      0
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      Рейтинг: +1107

      Genz 48 минут назад

      Даже проиграв все матчи, ЦСКА не бросит бороться. Белорусс сказочник. Пора ему писать книгу армейские сказки для взрослых

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      Рейтинг: +11327

      sssrspartak 57 минут назад

      цска!не все потеряно!!вперед к победе!!россия за вами!!

      0
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      Рейтинг: +395

      Kokmarov 1 час назад

      Да уж постарайтесь, а то кругом безнадега и негатив, давно так хреново не играли в кубках. На коэффициент УЕФА в этом году расчитывать не приходится, да и много шесть команд для нашей РПЛ в эти турниры, вечно кто-нибудь обгадится, а нынче коллективный пронос...

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