Гончаренко: «ЦСКА не бросил Лигу Европы и будет сражаться. Неприятную серию хочется изменить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заверил, что команда продолжит бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. В группе россияне занимают последнее место.
«Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют «Эспаньол» и «Лудогорец». Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить еe завтра», – сказал белорус.
- ЦСКА проиграл в группе все три матча.
- Завтра, 7 ноября, россияне в Венгрии сыграют с «Ференцварошем».
- Венгры в таблице группы идут третьими.
Источник: официальный сайт ЦСКА