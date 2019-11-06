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  • Гончаренко: «ЦСКА не бросил Лигу Европы и будет сражаться. Неприятную серию хочется изменить»

Гончаренко: «ЦСКА не бросил Лигу Европы и будет сражаться. Неприятную серию хочется изменить»

6 ноября 2019, 20:40
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заверил, что команда продолжит бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. В группе россияне занимают последнее место.

«Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют «Эспаньол» и «Лудогорец». Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить еe завтра», – сказал белорус.

  • ЦСКА проиграл в группе все три матча.
  • Завтра, 7 ноября, россияне в Венгрии сыграют с «Ференцварошем».
  • Венгры в таблице группы идут третьими.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ференцварош ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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Kokmarov
1573062994
Да уж постарайтесь, а то кругом безнадега и негатив, давно так хреново не играли в кубках. На коэффициент УЕФА в этом году расчитывать не приходится, да и много шесть команд для нашей РПЛ в эти турниры, вечно кто-нибудь обгадится, а нынче коллективный пронос...
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_Kesh_Suntar_
1573065354
Походу он прикалывается! ) Шансов на выход из группы уже нет!,,,
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Серж 69
1573071310
Меняйте эту ситуацию,будем только рады!Надеюсь,что это не только слова,а за ними последуют и реальные дела.Давно пора бы за ум взяться,давно!
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paracetamol
1573109654
Хватит врать! Мы же видим, что бросил.
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