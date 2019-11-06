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  • Гилерме – о недовольстве болельщиков натурализацией: «Я понимаю это. В России очень большой патриотизм»

Гилерме – о недовольстве болельщиков натурализацией: «Я понимаю это. В России очень большой патриотизм»

6 ноября 2019, 14:32
30

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме прокомментировал негативное отношение некоторых болельщиков к натурализации иностранцев.

«Я это очень уважаю. Я принял это очень спокойно. В России на моей позиции всегда играли Яшин, Дасаев, про Акинфеева даже не говорю. Я это уважаю и понимаю.
Но я должен использовать это. Это дает мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне и никаких претензий не было. Я знаю, какая ответственность.

Я хорошо к этому отношусь, я понимаю, что особенно здесь, в России, очень большой патриотизм. Я не за то, чтобы игрок-иностранец пришел в Россию, отыграл два года, очень хорошо сыграл, ему сразу дали гражданство и в сборную. Я не за.

Но я считаю, что я уже 12 лет в России, у меня здесь есть какая-то история, культуру вашу знаю. Не чувствую себя некомфортно в этой ситуации. Не чувствую, когда выхожу на поле: «Что я здесь делаю, я ведь не русский». Я не стесняюсь этого», – сказал Гилерме.

  • Бразилец играет за «Локомотив» с 2007 года.
  • В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство России и перестал считаться легионером в чемпионате страны.
  • В марте 2016 года он получил первый вызов в российскую сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (30)
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mihail200606
1573040137
Не пойму че он оправдывается..
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GoldPlayFIFARus9
1573040253
Молодец Гилерме, полностью прочитал это интервью и даже уважение какое-то к нему появилось. А то обычно всякие толерасты,да ещё и особенно в Европе сразу бы сказали, про какой-то расизм, нацизм, и т.д. и т.п... Рад что он отдаёт себе отчёт что это не из-за неприязни какой-то лично к нему, а по совсем другой причине
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bset
1573041081
Меня всегда удивляло такое настроение. Многие рвутся в Европу. Вот приезжаешь ты такой в Германию, живешь, работаешь, налоги платишь, а тебе постоянно "это нельзя, то нельзя, туда не ходи". И как это поменять? А никак, родиться надо было местным, но на это ты уже не повлияешь. И что теперь, всю жизнь жить ущербным в той стране, в которой тебе нравится? Гилерме уже давно живет в России, давно обжился, говорит по-русски. В чем проблема? Вот Нойштедтера и Рауша в сборную зачем-то вызывали - тут есть вопросы. Относительные вопросы есть к Марио - по-русски он не говорит (хотя судя по видео ЦСКА, он все понимает, что ему говорят) - но он доказал, что взяли его не зря. А по Гилерме меньше всего вопросов.
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Viper for CSKA
1573041465
Даже чересчур большой, переходящий в оголтелое охранительство. Но дело здесь не в патриотизме. Гильерме - хороший парень, живёт здесь давно. Нет проблемы в том, что он бразилец по происхождению и при этом в сборной. Беда в том, что нам больше десятилетия расписывали прелести лимита, пели о неотдаленном светлом будущем с кучей наших талантов, а на выходе мы получаем в рамке сборной 33-летнего иностранца, который к нашей системе подготовки не имеет никакого отношения. И ладно бы незаслуженно, он и правда один из лучших, как минимум. А вот где, в данном контексте, плоды чудотворной политики РФС и министерства спорта - неясно.
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Decorhome
1573047733
Молодец хорошо ответил . И конец полемики
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APchelov
1573048413
Лично мне пофиг какого гилерме рода племени. Но пусть он будет россияниным в локомотиве. А в сборной... Да ещё первым номером. Это перебор! )
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Князев
1573050775
Спасибо Маринато за понимание. Но в Локомотиве ты свой и достойно выходишь за сборную. Для настоящих любителей футбола не имеет значения национальность! И становление, как игрока, ты произошло у нас и поэтому не следует стесняться, что ты легионер. В сущности сегодня все футболисты ЛЕГИОНЕРЫ. Сегодня он играет за Спартак, а завтра перешёл в Ростов. В принципе он не воспитанник Ростова, а значит чужой. И не важно какой он национальности или гражданства! Играй за Локомотив и сборную, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!!!
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splint1989
1573055423
Это не патриотизм, это **********... Патриотизм проявляется по другому, но никак не в разговорах о натурализации спортсменов
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SIRIUS 2002
1573066684
Скоро и свои подрастут..хотя бы Максименко и Сафонов уже на подходе..
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exreporter
1573079906
я против натурализации. но к моему патриотизму это не имеет никакого отношения. это имеет отношение к принципу: сборная это сборная, клубы это клубы. Сборную нельзя усилить за рамками своих граждан. Она играет тем, что выросло. Иначе все это теряет смысл. И потому я против натурализаций и в других сборных.
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