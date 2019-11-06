Гилерме – о недовольстве болельщиков натурализацией: «Я понимаю это. В России очень большой патриотизм»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме прокомментировал негативное отношение некоторых болельщиков к натурализации иностранцев.
«Я это очень уважаю. Я принял это очень спокойно. В России на моей позиции всегда играли Яшин, Дасаев, про Акинфеева даже не говорю. Я это уважаю и понимаю.
Но я должен использовать это. Это дает мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне и никаких претензий не было. Я знаю, какая ответственность.
Я хорошо к этому отношусь, я понимаю, что особенно здесь, в России, очень большой патриотизм. Я не за то, чтобы игрок-иностранец пришел в Россию, отыграл два года, очень хорошо сыграл, ему сразу дали гражданство и в сборную. Я не за.
Но я считаю, что я уже 12 лет в России, у меня здесь есть какая-то история, культуру вашу знаю. Не чувствую себя некомфортно в этой ситуации. Не чувствую, когда выхожу на поле: «Что я здесь делаю, я ведь не русский». Я не стесняюсь этого», – сказал Гилерме.
- Бразилец играет за «Локомотив» с 2007 года.
- В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство России и перестал считаться легионером в чемпионате страны.
- В марте 2016 года он получил первый вызов в российскую сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.