Гилерме – о недовольстве болельщиков натурализацией: «Я понимаю это. В России очень большой патриотизм»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме прокомментировал негативное отношение некоторых болельщиков к натурализации иностранцев.

«Я это очень уважаю. Я принял это очень спокойно. В России на моей позиции всегда играли Яшин, Дасаев, про Акинфеева даже не говорю. Я это уважаю и понимаю.

Но я должен использовать это. Это дает мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне и никаких претензий не было. Я знаю, какая ответственность.

Я хорошо к этому отношусь, я понимаю, что особенно здесь, в России, очень большой патриотизм. Я не за то, чтобы игрок-иностранец пришел в Россию, отыграл два года, очень хорошо сыграл, ему сразу дали гражданство и в сборную. Я не за.

Но я считаю, что я уже 12 лет в России, у меня здесь есть какая-то история, культуру вашу знаю. Не чувствую себя некомфортно в этой ситуации. Не чувствую, когда выхожу на поле: «Что я здесь делаю, я ведь не русский». Я не стесняюсь этого», – сказал Гилерме.