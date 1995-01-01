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    Гилерме – о недовольстве болельщиков натурализацией: «Я понимаю это. В России очень большой патриотизм»

    Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме прокомментировал негативное отношение некоторых болельщиков к натурализации иностранцев.

    «Я это очень уважаю. Я принял это очень спокойно. В России на моей позиции всегда играли Яшин, Дасаев, про Акинфеева даже не говорю. Я это уважаю и понимаю.
    Но я должен использовать это. Это дает мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне и никаких претензий не было. Я знаю, какая ответственность.

    Я хорошо к этому отношусь, я понимаю, что особенно здесь, в России, очень большой патриотизм. Я не за то, чтобы игрок-иностранец пришел в Россию, отыграл два года, очень хорошо сыграл, ему сразу дали гражданство и в сборную. Я не за.

    Но я считаю, что я уже 12 лет в России, у меня здесь есть какая-то история, культуру вашу знаю. Не чувствую себя некомфортно в этой ситуации. Не чувствую, когда выхожу на поле: «Что я здесь делаю, я ведь не русский». Я не стесняюсь этого», – сказал Гилерме.

    • Бразилец играет за «Локомотив» с 2007 года.
    • В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство России и перестал считаться легионером в чемпионате страны.
    • В марте 2016 года он получил первый вызов в российскую сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

    Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7610

      silver29 4 минуты назад

      Зря Гилерме оправдывается, лично я знаю только кучку лимиты из команды-паразита самых без роду и племени которые культивируют расизм. Остальные болельщики да и жители страны оценивают живущих не по национальности, а по профессионализму и к патриотизму это не имеет никакого отношения, это как Пушкина или Лермонтова обвинять (((

      0
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      Рейтинг: +3735

      Viper for CSKA 18 минут назад

      Даже чересчур большой, переходящий в оголтелое охранительство. Но дело здесь не в патриотизме. Гильерме - хороший парень, живёт здесь давно. Нет проблемы в том, что он бразилец по происхождению и при этом в сборной. Беда в том, что нам больше десятилетия расписывали прелести лимита, пели о неотдаленном светлом будущем с кучей наших талантов, а на выходе мы получаем в рамке сборной 33-летнего иностранца, который к нашей системе подготовки не имеет никакого отношения. И ладно бы незаслуженно, он и правда один из лучших, как минимум. А вот где, в данном контексте, плоды чудотворной политики РФС и министерства спорта - неясно.

      2
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      Рейтинг: +12358

      bset 24 минуты назад

      Меня всегда удивляло такое настроение. Многие рвутся в Европу. Вот приезжаешь ты такой в Германию, живешь, работаешь, налоги платишь, а тебе постоянно "это нельзя, то нельзя, туда не ходи". И как это поменять? А никак, родиться надо было местным, но на это ты уже не повлияешь. И что теперь, всю жизнь жить ущербным в той стране, в которой тебе нравится? Гилерме уже давно живет в России, давно обжился, говорит по-русски. В чем проблема? Вот Нойштедтера и Рауша в сборную зачем-то вызывали - тут есть вопросы. Относительные вопросы есть к Марио - по-русски он не говорит (хотя судя по видео ЦСКА, он все понимает, что ему говорят) - но он доказал, что взяли его не зря. А по Гилерме меньше всего вопросов.

      3
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      Рейтинг: +1496

      den161 35 минут назад

      для того что бы играть за сборную, мало знать культуру и историю, надо КЛАССНО играть, а Гилерме как мне кажется не такой, вернее не так, таких как и Гилерме у нас своих хватает, так зачем бразилец! Вот Фернандес - по нему вопросов нет, хотя в этом году не так ярко играет

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      Рейтинг: +4529

      GoldPlayFIFARus9 38 минут назад

      Молодец Гилерме, полностью прочитал это интервью и даже уважение какое-то к нему появилось. А то обычно всякие толерасты,да ещё и особенно в Европе сразу бы сказали, про какой-то расизм, нацизм, и т.д. и т.п... Рад что он отдаёт себе отчёт что это не из-за неприязни какой-то лично к нему, а по совсем другой причине

      5
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      Рейтинг: +6090

      mihail200606 40 минут назад

      Не пойму че он оправдывается..

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