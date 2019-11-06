Дзагоев, не игравший с февраля, отправился с ЦСКА на матч с «Ференварошем»

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Венгрию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».
В числе игроков, вылетевших в Будапешт – полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который из-за травмы колена не выходил на поле с февраля 2019 года.
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- Матч «Ференцварош» – ЦСКА состоится 7 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
- ЦСКА занимает последнее место в таблице группы H, не набрав ни одного очка после трех туров.
Источник: твиттер ЦСКА