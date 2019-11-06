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  • Дзагоев, не игравший с февраля, отправился с ЦСКА на матч с «Ференварошем»

Дзагоев, не игравший с февраля, отправился с ЦСКА на матч с «Ференварошем»

6 ноября 2019, 10:37
14

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Венгрию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

В числе игроков, вылетевших в Будапешт – полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который из-за травмы колена не выходил на поле с февраля 2019 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Матч «Ференцварош» – ЦСКА состоится 7 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
  • ЦСКА занимает последнее место в таблице группы H, не набрав ни одного очка после трех туров.

Источник: твиттер ЦСКА
Лига Европы Ференцварош ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (14)
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bset
1573028199
Во Владикавказ тоже летал, а толку... Но хочется верить, что еще блеснет.
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vladimir-7
1573030902
Думаю А.Дзагоев полетел для моральной поддержки команды, но сам играть не будет.
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vmonomah17
1573031908
Ему бы каску с подлокотниками и наколенниками одеть, а то пока лететь будет - травмируется))))
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Derzkiy1
1573035850
Его появление на поле игру бы сильно изменило
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BRO_football
1573036061
А толку? На лавке посидеть? Он ещё с Аланией в Кубке России обещал сыграть, а в итоге даже на скамейку запасных не попал.
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Lester84
1573042673
Это чтобы Набабкину на лавке скучно не было
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серега кашин
1573043933
сыграет тайм и опять на больничную койку ляжет
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Niko
1573047535
Отлична смена облякову бы была. Здоровья Алан!!!
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Plyash
1573164698
Прихватили с собой,что бы с тоски не свихнулся в одиночестве.
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Черкизовский Кот
1573170140
В феврале он получил травму, а последний на сегодня официальный матч он провёл аж 3 ноября 2018 года. Алан, ну хватит уже болеть! Возвращайся скорей!
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