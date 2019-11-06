Дзагоев, не игравший с февраля, отправился с ЦСКА на матч с «Ференварошем»

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Венгрию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

В числе игроков, вылетевших в Будапешт – полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который из-за травмы колена не выходил на поле с февраля 2019 года.

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