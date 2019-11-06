Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Дзагоев, не игравший с февраля, отправился с ЦСКА на матч с «Ференварошем»

    Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Венгрию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

    В числе игроков, вылетевших в Будапешт – полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который из-за травмы колена не выходил на поле с февраля 2019 года.

    • Матч «Ференцварош» – ЦСКА состоится 7 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
    • ЦСКА занимает последнее место в таблице группы H, не набрав ни одного очка после трех туров.

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12342

      bset 6 минут назад

      Во Владикавказ тоже летал, а толку... Но хочется верить, что еще блеснет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru