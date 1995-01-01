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    ФАН: «Спартак» заинтересован в приглашении Черчесова, несмотря на назначение Тедеско

    Московский «Спартак» рассчитывает договориться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по окончании чемпионата Европы-2020.

    По информации источника, руководство «Спартака» общалось с Черчесовым на предмет возможной совместной работы, однако никаких договоренностей не последовало.

    Уточняется, что в «Спартаке» не отказались от идеи приглашения Черчесова по окончании текущего сезона и после того, как команду возглавил Доменико Тедеско. 34-летний немецкий специалист может сохранить пост лишь в случае успешного выступления команды под его руководством, если при этом Черчесов продолжит работу в сборной.

    • Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
    • Контракт Черчесова со сборной России истекает по окончании Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года.

    Источник: ФАН

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