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  • ФАН: «Спартак» заинтересован в приглашении Черчесова, несмотря на назначение Тедеско

ФАН: «Спартак» заинтересован в приглашении Черчесова, несмотря на назначение Тедеско

6 ноября 2019, 01:18
8

Московский «Спартак» рассчитывает договориться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по окончании чемпионата Европы-2020.

По информации источника, руководство «Спартака» общалось с Черчесовым на предмет возможной совместной работы, однако никаких договоренностей не последовало.

Уточняется, что в «Спартаке» не отказались от идеи приглашения Черчесова по окончании текущего сезона и после того, как команду возглавил Доменико Тедеско. 34-летний немецкий специалист может сохранить пост лишь в случае успешного выступления команды под его руководством, если при этом Черчесов продолжит работу в сборной.

  • Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
  • Контракт Черчесова со сборной России истекает по окончании Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Спартак Черчесов Станислав Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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Mamukan
1573005122
Один провокатор журналист сослался на фан. И выковырял из носа или из другой части тела якобы новость. Сослались на название клуба. Интересно как это в их понимании название клуба может быть заинтересовано в приглашении Черчесова. Вот если бы эти олени написали бы фамилию владельца фк Спартак, то их можно было бы засудить за провокацию и враньё. Они бы ещё в стиле другого провокатора назарова написали бы. Спартак уже не против чтоб Черчесов Стас разбил свой лоб. Скоро игра с Бельгией и все увидят, чего стоит этот тренер, и услышат его оправдания про группу травмированных игроков, про то, что "Аннушка пролила масло" и т.д. и т.п.
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Babon01
1573007121
Журналюги все не угомоняться! Заказ чей-то отрабатывают. Может хватит уже! Дайте человеку поработать и отвалите уже от команды. Присосались! Выносите мозг цска или зениту.
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Каратель помойников
1573014995
журношлюшки как старые бабки,чем старее ием сплетни невероятнее.разница только в том что бабушки на лавочке безобидные и от скуки разные сплетни выдумывают,а журнашлюшки отрабатывают заказ,эти за бесплатно слова не скажут
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piligrim1986
1573015810
вряд ли черчесов заинтересован
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Мост
1573019228
"Словно мухи,тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам!"
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Frankfurt Am Main
1573029044
Збивают темп Тедеско
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Plyash
1573050634
Кому он нужен,этот Черчесов.Взялся за сборную ну и работай на здоровье как можно дольше,не смотря на результат на Евро.Ещё в в сборной не хватало текучки.Никакой тренер ни сделает из команды толк за 2-3года.Да ещё с такими футболистами,как наши.
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