ФАН: «Спартак» заинтересован в приглашении Черчесова, несмотря на назначение Тедеско

Московский «Спартак» рассчитывает договориться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по окончании чемпионата Европы-2020.

По информации источника, руководство «Спартака» общалось с Черчесовым на предмет возможной совместной работы, однако никаких договоренностей не последовало.

Уточняется, что в «Спартаке» не отказались от идеи приглашения Черчесова по окончании текущего сезона и после того, как команду возглавил Доменико Тедеско. 34-летний немецкий специалист может сохранить пост лишь в случае успешного выступления команды под его руководством, если при этом Черчесов продолжит работу в сборной.