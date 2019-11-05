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  • Зидан: «Говорят, что я не хочу видеть Бэйла в команде, но это ерунда. Хочу, чтобы он остался в «Реале» до конца сезона»

Зидан: «Говорят, что я не хочу видеть Бэйла в команде, но это ерунда. Хочу, чтобы он остался в «Реале» до конца сезона»

5 ноября 2019, 17:14
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал взаимоотношения с форвардом Гаретом Бэйлом.

«Люди говорят, что я не хочу видеть его в команде, но это ерунда. Я хочу, чтобы он остался в «Реале» до конца сезона. Я вполне уверен в этом. Бэйл остается частью этой команды, и он будет стараться и выходить на поле.

У меня хорошие отношения с Бэйлом. Мы говорим доброе утро друг другу каждый день. У нас с ним никогда не было проблем. Он очень хороший игрок, но журналисты также должны перестать говорить одно и то же снова и снова», – сказал Зидан.

ESPN: «Реал» призвал Зидана наладить отношения с Бэйлом

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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vingor
1572969829
Не знает что уже сказать) Устроил ромашку) хочу не хочу
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