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    ESPN: «Реал» призвал Зидана наладить отношения с Бэйлом

    У главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана нет взаимопонимания с Гаретом Бэйлом. Клуб такая ситуация не устраивает, и он призвал француза найти общий язык с футболистом.

    Как пишет ESPN, руководство мадридцев видит в Бэйле одного из ключевых игроков команды. Другой источник (испанский) утверждает, что «Реал» готов отпустить валлийца в другой клуб уже зимой.

    • В текущем сезоне игрок провел семь игр, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Бэйл выступает в Мадриде с 2013 года.
    • «Реал» в Примере идет вторым.

    Источник: ESPN

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    01.11.2019 19:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8783

      DeStar 4 часа назад

      бред. сам он хочет уйти и его хочет отпустить зидан, как игрок может быть лидером команды, за которую тупо не хочет играть? а так да, он хорош до сих пор

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