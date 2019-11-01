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ESPN: «Реал» призвал Зидана наладить отношения с Бэйлом

1 ноября 2019, 19:40
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У главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана нет взаимопонимания с Гаретом Бэйлом. Клуб такая ситуация не устраивает, и он призвал француза найти общий язык с футболистом.

Как пишет ESPN, руководство мадридцев видит в Бэйле одного из ключевых игроков команды. Другой источник (испанский) утверждает, что «Реал» готов отпустить валлийца в другой клуб уже зимой.

  • В текущем сезоне игрок провел семь игр, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Бэйл выступает в Мадриде с 2013 года.
  • «Реал» в Примере идет вторым.

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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DeStar
1572629461
бред. сам он хочет уйти и его хочет отпустить зидан, как игрок может быть лидером команды, за которую тупо не хочет играть? а так да, он хорош до сих пор
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