ESPN: «Реал» призвал Зидана наладить отношения с Бэйлом

У главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана нет взаимопонимания с Гаретом Бэйлом. Клуб такая ситуация не устраивает, и он призвал француза найти общий язык с футболистом.
Как пишет ESPN, руководство мадридцев видит в Бэйле одного из ключевых игроков команды. Другой источник (испанский) утверждает, что «Реал» готов отпустить валлийца в другой клуб уже зимой.
- В текущем сезоне игрок провел семь игр, забил два гола и сделал два ассиста.
- Бэйл выступает в Мадриде с 2013 года.
- «Реал» в Примере идет вторым.
Источник: ESPN