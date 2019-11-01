ESPN: «Реал» призвал Зидана наладить отношения с Бэйлом

У главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана нет взаимопонимания с Гаретом Бэйлом. Клуб такая ситуация не устраивает, и он призвал француза найти общий язык с футболистом.

Как пишет ESPN, руководство мадридцев видит в Бэйле одного из ключевых игроков команды. Другой источник (испанский) утверждает, что «Реал» готов отпустить валлийца в другой клуб уже зимой.