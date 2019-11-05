Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фомин – о первом вызове в сборную: «Я сначала подумал, что это какая-то шутка»

Фомин – о первом вызове в сборную: «Я сначала подумал, что это какая-то шутка»

5 ноября 2019, 16:00
3

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал первый вызов в сборную России.

«Испытываю, конечно, только положительные эмоции, вчера узнал об этом. Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошел наш тренер Николай Сафрониди и сообщил данную новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но все оказалось правдой.

Поздравила вся команда, а потом подошел Шамиль Камилович и сказал: «Давай, продолжай в том же духе, не сбавляй». Да и вообще! Я очень рад, что «Уфа» купила меня этим летом. и я оказался здесь.

Вадим Валентинович тоже не остался в стороне. Хочу высказать благодарность и ему, что взял меня в команду и поверил в меня.

Звонил ли Черчесов? Нет, пока что со мной никто не связывался. На сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России», – сказал Фомин.

  • В этом сезоне РПЛ Фомин провел 14 матчей и забил три гола.
  • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

Алексей Миранчук, Шунин, Фомин – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Уфа Фомин Даниил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1572959544
Теперь и Фомин пойдет на продажу...
Ответить
paracetamol
1572971662
А чего Игнатова из быков не пригласил?
Ответить
Бриг
1572973078
Да шутка, шутка.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+