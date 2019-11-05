Фомин – о первом вызове в сборную: «Я сначала подумал, что это какая-то шутка»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал первый вызов в сборную России.

«Испытываю, конечно, только положительные эмоции, вчера узнал об этом. Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошел наш тренер Николай Сафрониди и сообщил данную новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но все оказалось правдой.

Поздравила вся команда, а потом подошел Шамиль Камилович и сказал: «Давай, продолжай в том же духе, не сбавляй». Да и вообще! Я очень рад, что «Уфа» купила меня этим летом. и я оказался здесь.

Вадим Валентинович тоже не остался в стороне. Хочу высказать благодарность и ему, что взял меня в команду и поверил в меня.

Звонил ли Черчесов? Нет, пока что со мной никто не связывался. На сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России», – сказал Фомин.

В этом сезоне РПЛ Фомин провел 14 матчей и забил три гола.

Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

Алексей Миранчук, Шунин, Фомин – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино