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    Фомин – о первом вызове в сборную: «Я сначала подумал, что это какая-то шутка»

    Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал первый вызов в сборную России.

    «Испытываю, конечно, только положительные эмоции, вчера узнал об этом. Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошел наш тренер Николай Сафрониди и сообщил данную новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но все оказалось правдой.

    Поздравила вся команда, а потом подошел Шамиль Камилович и сказал: «Давай, продолжай в том же духе, не сбавляй». Да и вообще! Я очень рад, что «Уфа» купила меня этим летом. и я оказался здесь.

    Вадим Валентинович тоже не остался в стороне. Хочу высказать благодарность и ему, что взял меня в команду и поверил в меня.

    Звонил ли Черчесов? Нет, пока что со мной никто не связывался. На сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России», – сказал Фомин.

    • В этом сезоне РПЛ Фомин провел 14 матчей и забил три гола.
    • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

    Алексей Миранчук, Шунин, Фомин – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +262

      АКМ-74У 1 час назад

      Теперь и Фомин пойдет на продажу...

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