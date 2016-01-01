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    Алексей Миранчук, Шунин, Фомин – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

    Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

    Всего в списке 25 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»).

    • Подготовку к матчам россияне начнут 10 ноября в Сочи.
    • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, игра с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2999

      AtticusFinch 2 минуты назад

      2 нападающих? а если 1 травмируется-кем игру усилять?

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