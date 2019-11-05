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  • Алексей Миранчук, Шунин, Фомин – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Алексей Миранчук, Шунин, Фомин – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

5 ноября 2019, 13:14
11

Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

Всего в списке 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»).

  • Подготовку к матчам россияне начнут 10 ноября в Сочи.
  • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, игра с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Источник: сайт РФС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Сан-Марино Шунин Антон Миранчук Алексей Фомин Даниил
Комментарии (11)
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ArReal
1572950252
2 нападающих? а если 1 травмируется-кем игру усилять?
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Nesterenko
1572950983
Состав против Бельгии: Гилерме - Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов - Ионов, Головин, Баринов,Оздоев, Черышев - Дзюба.
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Garrincha58
1572955982
Фомин? его уже кто то пиарит чтобы побольше сорвать бабла при переходе в Москву и это даже ясно кто но говорить в слух нельзя
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АКС-74У
1572959742
Хорошо что не вызвали Соболева, иначе совсем бы его там испортили.
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paracetamol
1572967793
Ничё не понимаю!
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Dmitriy 87
1572970968
Ахметова не хватает....
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