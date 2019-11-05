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  • Караваев: «Коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция»

Караваев: «Коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция»

5 ноября 2019, 12:23
14

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о традиционном тоннеле для новичков питерской команды.

– После пяти лет в Европе что тебя удивило в России?

– Может, смущают только дороги и погода, и то в Петербурге за 30-40 минут можно добраться до центра даже по пробкам. Дожди, ветер – это да. В Голландии у меня было два велосипеда, в хорошую погоду я катался даже после матчей, в том числе для восстановления. Сейчас в Питере, конечно, о велосипедах не задумываешься. А так – я же все равно возвращался в отпуск, родители здесь живут. Так что никаких проблем.

– А в «Зените»?

– Клубная база – топ, кажется, тут есть вообще все, что можно для восстановления: криосауна, баня, бассейн. У нас есть три бани: русская, турецкая и инфракрасная. Естественно, лучшая – русская, чаще всего хожу в нее. И на массаж.

Ну и, конечно, тоннель для новичков. Думаю, коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция. Точнее, не особо приятная, но все равно забавная, – сказал Караваев.

  • «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
  • Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.

Караваев – о тоннеле для новичков «Зенита»: «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был»


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Караваев Вячеслав
Комментарии (14)
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greatsergey_nokappa
1572946045
а коронный минет для дзюбы уже прошёл? прикольная и приятная традиция
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Plyash
1572946322
Вещи надо называть своими именами,т.е. не пинок,а подсрачник. Теперь-то я понимаю,почему новички поначалу как-то не так бегают.
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paracetamol
1572947829
Коронный пинок тебе за матч с клячами.
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Серж 69
1572947841
Ну хоть хорошо,что не дерут вас там,в этом тоннеле,и то уж слава богу!Хотя,кто его знает,тлетворное влияние Запада всё сильнее проникает в нашу жизнь...
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Бухбух
1572948281
Главное - сегодня не получить пинок от Лейпцига.
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RamosRM
1572948646
Дзюба это палено с дуплом которому в это дупло не мешало бы и шишек на пихать
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fedser
1572950417
Мазохист - торчит от пинков
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Мост
1572954438
А Дзюбе кто пендаля дал,сам себе что ли?
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kolyma999
1572961226
Да ну?И что,Дзюба попадает????
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Plyash
1572967027
Традиция забавная, это понятно. А почему приятная? Слово не воробей,но вовремя поправился.Может быть это и не пинок вовсе,а поглаживание какое-нибудь?
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