Караваев: «Коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о традиционном тоннеле для новичков питерской команды.

– После пяти лет в Европе что тебя удивило в России?

– Может, смущают только дороги и погода, и то в Петербурге за 30-40 минут можно добраться до центра даже по пробкам. Дожди, ветер – это да. В Голландии у меня было два велосипеда, в хорошую погоду я катался даже после матчей, в том числе для восстановления. Сейчас в Питере, конечно, о велосипедах не задумываешься. А так – я же все равно возвращался в отпуск, родители здесь живут. Так что никаких проблем.

– А в «Зените»?

– Клубная база – топ, кажется, тут есть вообще все, что можно для восстановления: криосауна, баня, бассейн. У нас есть три бани: русская, турецкая и инфракрасная. Естественно, лучшая – русская, чаще всего хожу в нее. И на массаж.

Ну и, конечно, тоннель для новичков. Думаю, коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция. Точнее, не особо приятная, но все равно забавная, – сказал Караваев.

«Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.

Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.

Караваев – о тоннеле для новичков «Зенита»: «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был»



