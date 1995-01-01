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    Караваев: «Коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о традиционном тоннеле для новичков питерской команды.

    – После пяти лет в Европе что тебя удивило в России?

    – Может, смущают только дороги и погода, и то в Петербурге за 30-40 минут можно добраться до центра даже по пробкам. Дожди, ветер – это да. В Голландии у меня было два велосипеда, в хорошую погоду я катался даже после матчей, в том числе для восстановления. Сейчас в Питере, конечно, о велосипедах не задумываешься. А так – я же все равно возвращался в отпуск, родители здесь живут. Так что никаких проблем.

    – А в «Зените»?

    – Клубная база – топ, кажется, тут есть вообще все, что можно для восстановления: криосауна, баня, бассейн. У нас есть три бани: русская, турецкая и инфракрасная. Естественно, лучшая – русская, чаще всего хожу в нее. И на массаж.

    Ну и, конечно, тоннель для новичков. Думаю, коронный пинок от Дзюбы проходят все. Очень прикольная и приятная традиция. Точнее, не особо приятная, но все равно забавная, – сказал Караваев.

    • «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Караваев – о тоннеле для новичков «Зенита»: «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был»


    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +56

      fedser 27 секунд назад

      Мазохист - торчит от пинков

      0
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      Рейтинг: +14

      RamosRM 29 минут назад

      Дзюба это палено с дуплом которому в это дупло не мешало бы и шишек на пихать

      3
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      Рейтинг: +1463

      Бухбух 36 минут назад

      Главное - сегодня не получить пинок от Лейпцига.

      0
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      Рейтинг: +341

      Серж 69 43 минуты назад

      Ну хоть хорошо,что не дерут вас там,в этом тоннеле,и то уж слава богу!Хотя,кто его знает,тлетворное влияние Запада всё сильнее проникает в нашу жизнь...

      2
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      Рейтинг: +3991

      paracetamol 43 минуты назад

      Коронный пинок тебе за матч с клячами.

      0
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      Рейтинг: +413

      monser08 46 минут назад

      дедовщина?

      0
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      Рейтинг: +7484

      silver29 57 минут назад

      Да, а еще у Дзюбы есть коронная забава шмонать карманы в раздевалке, так что клювом не щелкайте.

      5
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      Рейтинг: +623

      playsh 1 час назад

      Вещи надо называть своими именами,т.е. не пинок,а подсрачник.
      Теперь-то я понимаю,почему новички поначалу как-то не так бегают.

      1
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      Рейтинг: +70

      greatsergey_nokappa 1 час назад

      а коронный минет для дзюбы уже прошёл?
      прикольная и приятная традиция

      1
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      Рейтинг: +7361

      ufos73 > greatsergey_nokappa 51 минуту назад

      Это у Миллера в кабинете, не только игроки но руководители РФС проходят... А Тина вообще постоянный гость )))

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      Рейтинг: +104

      Ceнит > greatsergey_nokappa 49 минут назад

      Насчёт минета я поспорил бы. Артёмка современный парень, а если посмотреть на поведение этой девочки можно сделать вывод что он уже давно трансгендером стал

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