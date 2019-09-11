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    Караваев – о тоннеле для новичков «Зенита»: «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был»

    Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал традицию команды встречать новичков тоннелем с тычками.

    «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был. Но все нормально», – сказал Караваев.

    Караваев также высказался о своем будущем в петербургском клубе и сборной России. В среду Караваев прошел традиционный тоннель для новичков «Зенита».

    • «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      david17 1 час назад

      но все нормально, он не попал..

      2
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      ...
      Рейтинг: +2839

      TOL47 > david17 38 минут назад

      Беда в том, что мог попасть туда, где больно.

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