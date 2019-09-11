Караваев – о тоннеле для новичков «Зенита»: «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был»

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал традицию команды встречать новичков тоннелем с тычками.

«Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был. Но все нормально», – сказал Караваев.

Караваев также высказался о своем будущем в петербургском клубе и сборной России. В среду Караваев прошел традиционный тоннель для новичков «Зенита».

«Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.

Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.