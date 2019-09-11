Караваев – о тоннеле для новичков «Зенита»: «Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был»

но все нормально, он не попал..
Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал традицию команды встречать новичков тоннелем с тычками.
«Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был. Но все нормально», – сказал Караваев.
Караваев также высказался о своем будущем в петербургском клубе и сборной России. В среду Караваев прошел традиционный тоннель для новичков «Зенита».
- «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.
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— ФК «Зенит»(@zenit_spb) September 11, 2019