Караваев: «Конкуренция с Фернандесом в сборной и Смольниковым в «Зените»? Надо играть на сильных качествах»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.

«Пока мне сложно сказать, как изменился футбол в России. Я провел только первую тренировку. Чувствую себя отлично, готов на сто процентов и надеюсь помогать команде. Для меня переход в «Зенит» – это шаг вперед. «Зенит» – топ-клуб. Для меня это большой вызов. Нужно очень много работать.

Конкуренция с Фернандесом в сборной и Смольниковым в «Зените»? Надо играть на своих сильных качествах, показывать свой футбол. Мы с Сергеем Семаком не обсуждали мою роль. Что касается моего вызова в сборную России, а не Смольникова, то тренерам виднее. Они решают, кого брать. Я работаю, делаю свое дело. Матч «Спартак» – «Зенит» я не видел, так как играл в тот день за «Витесс», – сказал Караваев во время своей презентации.

В среду Караваев прошел традиционный тоннель для новичков «Зенита».