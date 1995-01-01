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    Караваев: «Конкуренция с Фернандесом в сборной и Смольниковым в «Зените»? Надо играть на сильных качествах»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.

    «Пока мне сложно сказать, как изменился футбол в России. Я провел только первую тренировку. Чувствую себя отлично, готов на сто процентов и надеюсь помогать команде. Для меня переход в «Зенит» – это шаг вперед. «Зенит» – топ-клуб. Для меня это большой вызов. Нужно очень много работать.

    Конкуренция с Фернандесом в сборной и Смольниковым в «Зените»? Надо играть на своих сильных качествах, показывать свой футбол. Мы с Сергеем Семаком не обсуждали мою роль. Что касается моего вызова в сборную России, а не Смольникова, то тренерам виднее. Они решают, кого брать. Я работаю, делаю свое дело. Матч «Спартак» – «Зенит» я не видел, так как играл в тот день за «Витесс», – сказал Караваев во время своей презентации.

    В среду Караваев прошел традиционный тоннель для новичков «Зенита».

    • «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1060

      altezzik 1 час назад

      Всё понятно. С Семаком не было разговора. За РФПЛ не следил. Приехал за деньги?

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