Суд не стал применять санкции к Неймару за удар фаната. Бразильцу отправили памятку о соблюдении закона

Нападающий «ПСЖ» Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции прошлого сезона против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Пострадавший обращался в суд по факту умышленного насилия.

Как пишет AFP, дополнительных санкций, помимо уже отбытой дисквалификации, к бразильцу не будет применено. Ему отправили на почту памятку о соблюдении закона.