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  • Суд не стал применять санкции к Неймару за удар фаната. Бразильцу отправили памятку о соблюдении закона

Суд не стал применять санкции к Неймару за удар фаната. Бразильцу отправили памятку о соблюдении закона

5 ноября 2019, 08:33

Нападающий «ПСЖ» Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции прошлого сезона против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Пострадавший обращался в суд по факту умышленного насилия.

Как пишет AFP, дополнительных санкций, помимо уже отбытой дисквалификации, к бразильцу не будет применено. Ему отправили на почту памятку о соблюдении закона.

  • Бразилец поднимался на трибуну за серебряной медалью и по пути остановился возле болельщика.
  • Летом Неймар мог перейти в «Барселону», но клубы не договорились.
  • В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел пять матчей, забил четыре гола.

Источник: AFP
Франция. Лига 1 ПСЖ Ренн ПСЖ Ренн Неймар
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