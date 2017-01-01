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    Суд не стал применять санкции к Неймару за удар фаната. Бразильцу отправили памятку о соблюдении закона

    Нападающий «ПСЖ» Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции прошлого сезона против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Пострадавший обращался в суд по факту умышленного насилия.

    Как пишет AFP, дополнительных санкций, помимо уже отбытой дисквалификации, к бразильцу не будет применено. Ему отправили на почту памятку о соблюдении закона.

    • Бразилец поднимался на трибуну за серебряной медалью и по пути остановился возле болельщика.
    • Летом Неймар мог перейти в «Барселону», но клубы не договорились.
    • В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел пять матчей, забил четыре гола.

    Источник: AFP

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