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    Неймар после поражения в финале Кубка Франции ударил болельщика по лицу

    Нападающий «ПСЖ» Неймар ударил фаната после финала Кубка Франции против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Эпизод запечатлен на видео.

    Бразилец поднимался на трибуну за серебряной медалью и по пути остановился возле болельщика. Игрок нанес удар в район подбородка.

    • Неймар во встрече отличился голом.
    • В этом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.
    • «Ренн» взял Кубок Франции в третий раз в истории.

    Источник: Твиттер Claude vaillant

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    Сегодня, 06:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6315

      Cules2013 1 час назад

      Удивительно, как ещё чемпионство не просрали. А, ну так, Монако просто в кризисе)
      Неймар всё больше и больше вызывает отвращение, и карьера его реально пошла под откос. Зато бабла на 3 жизни вперёд хватит) Пусть радуется.

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      Рейтинг: +927

      altezzik 1 час назад

      В тюрьму его на 6 месяцев.

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