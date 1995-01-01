Неймар после поражения в финале Кубка Франции ударил болельщика по лицу

Нападающий «ПСЖ» Неймар ударил фаната после финала Кубка Франции против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Эпизод запечатлен на видео.

Бразилец поднимался на трибуну за серебряной медалью и по пути остановился возле болельщика. Игрок нанес удар в район подбородка.

Неймар во встрече отличился голом.

В этом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

«Ренн» взял Кубок Франции в третий раз в истории.