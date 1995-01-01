Неймар после поражения в финале Кубка Франции ударил болельщика по лицу

Удивительно, как ещё чемпионство не просрали. А, ну так, Монако просто в кризисе)
Неймар всё больше и больше вызывает отвращение, и карьера его реально пошла под откос. Зато бабла на 3 жизни вперёд хватит) Пусть радуется.
Нападающий «ПСЖ» Неймар ударил фаната после финала Кубка Франции против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти). Эпизод запечатлен на видео.
Бразилец поднимался на трибуну за серебряной медалью и по пути остановился возле болельщика. Игрок нанес удар в район подбородка.
- Неймар во встрече отличился голом.
- В этом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.
- «Ренн» взял Кубок Франции в третий раз в истории.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.