РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Урал» и вышел на шестое место в лиге

В 15-м туре РПЛ «Урал» дома уступил «Оренбургу».

В первом тайме Джоэл Фамейе после проникающей передачи партнера с убойной позиции отправил мяч в ворота. В конце первой половины матча уральцы пропустили курьезный гол – после дальнего удара Рикарду Алвеша мяч юркнул под Ярославом Годзюром. Во втором тайме «Урал» смог сократить разрыв в счете, когда после навеса Дениса Кулакова Эрик Бикфалви головой отправил мяч в ворота.

В результате победы оренбуржцы вышли на шестое место в РПЛ с 18 очками, опережая «Урал» по дополнительным показателям.

РПЛ. 15-й тур.

«Урал» – «Оренбург» – 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 – Фамейе, 4; 0:2 – Рикарду Алвеш, 45; 1:2 – Бикфалви, 64.

«Урал»: Годзюр, Поляков, Ароян, Кулаков, Меркулов (Панюков, 83), Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 63), Бикфалви, Димитров (Ильин, 57), Аугустыняк, Погребняк.

«Оренбург»: Климович, Малых, Зотов, Терехов, Радакович, Мишкич, Черных (Кулишев, 73), Рикарду Алвеш, Рогич, Аюпов, Фамейе (Афонин, 90).

Предупреждения: Аюпов (7), Ароян (57), Терехов (72), Эль-Кабир (84).