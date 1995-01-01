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    РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Урал» и вышел на шестое место в лиге

    В 15-м туре РПЛ «Урал» дома уступил «Оренбургу».

    В первом тайме Джоэл Фамейе после проникающей передачи партнера с убойной позиции отправил мяч в ворота. В конце первой половины матча уральцы пропустили курьезный гол – после дальнего удара Рикарду Алвеша мяч юркнул под Ярославом Годзюром. Во втором тайме «Урал» смог сократить разрыв в счете, когда после навеса Дениса Кулакова Эрик Бикфалви головой отправил мяч в ворота.

    В результате победы оренбуржцы вышли на шестое место в РПЛ с 18 очками, опережая «Урал» по дополнительным показателям.

    РПЛ. 15-й тур.

    «Урал» – «Оренбург» – 1:2 (0:2).

    Голы: 0:1 – Фамейе, 4; 0:2 – Рикарду Алвеш, 45; 1:2 – Бикфалви, 64.

    «Урал»: Годзюр, Поляков, Ароян, Кулаков, Меркулов (Панюков, 83), Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 63), Бикфалви, Димитров (Ильин, 57), Аугустыняк, Погребняк.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Зотов, Терехов, Радакович, Мишкич, Черных (Кулишев, 73), Рикарду Алвеш, Рогич, Аюпов, Фамейе (Афонин, 90).

    Предупреждения: Аюпов (7), Ароян (57), Терехов (72), Эль-Кабир (84).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +555

      Frankfurt Am Main 7 минут назад

      Урал странная команда. Проигрывает кому попалось а потом хлопает Спартак))

      0
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      Рейтинг: +194

      NEONFOL 19 минут назад

      Что это за команда, сыграть вничью с краснодаром, потом проиграть химкам, а потом обыграть урал, тут либо слив, либо договорняк, в любом случае с командой что-то не ладно

      0
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      Рейтинг: +3573

      порт 29 минут назад

      Вот это плотность. Одна победа и Оренбург уже на 6 месте.

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