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РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Урал» и вышел на шестое место в лиге

4 ноября 2019, 15:50
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В 15-м туре РПЛ «Урал» дома уступил «Оренбургу».

В первом тайме Джоэл Фамейе после проникающей передачи партнера с убойной позиции отправил мяч в ворота. В конце первой половины матча уральцы пропустили курьезный гол – после дальнего удара Рикарду Алвеша мяч юркнул под Ярославом Годзюром. Во втором тайме «Урал» смог сократить разрыв в счете, когда после навеса Дениса Кулакова Эрик Бикфалви головой отправил мяч в ворота.

В результате победы оренбуржцы вышли на шестое место в РПЛ с 18 очками, опережая «Урал» по дополнительным показателям.

РПЛ. 15-й тур.

«Урал» – «Оренбург» – 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 – Фамейе, 4; 0:2 – Рикарду Алвеш, 45; 1:2 – Бикфалви, 64.

«Урал»: Годзюр, Поляков, Ароян, Кулаков, Меркулов (Панюков, 83), Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 63), Бикфалви, Димитров (Ильин, 57), Аугустыняк, Погребняк.

«Оренбург»: Климович, Малых, Зотов, Терехов, Радакович, Мишкич, Черных (Кулишев, 73), Рикарду Алвеш, Рогич, Аюпов, Фамейе (Афонин, 90).

Предупреждения: Аюпов (7), Ароян (57), Терехов (72), Эль-Кабир (84).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Оренбург
Комментарии (13)
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порт
1572872334
Вот это плотность. Одна победа и Оренбург уже на 6 месте.
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NEONFOL
1572872947
Что это за команда, сыграть вничью с краснодаром, потом проиграть химкам, а потом обыграть урал, тут либо слив, либо договорняк, в любом случае с командой что-то не ладно
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Frankfurt Am Main
1572873635
Урал странная команда. Проигрывает кому попалось а потом хлопает Спартак))
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BAIv
1572874294
Оренбург с победой! Бикфалви опять красиво положил в девятку, но непомогло
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paracetamol
1572903976
Годзюр играл за Оренбург?
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